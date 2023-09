Cu toate că și-a dedicat viața sportului, aceasta și-a dorit să facă schimbări la medicul estetician, dat a rămas o simplă dorință. În trecut, Ana Maria Brânză voia să apeleze la rinoplastie pentru a-și micșora nasul, dar nu a mai făcut nicio schimbare.

„Dacă mă întrebai treaba asta acum 20 de ani, mi-aș fi operat nasul în fiecare zi. Dacă nu am făcut asta până acum, nici nu o voi face. Cred că este mult mai important pentru fiecare să se accepte așa cum este el. Dacă el va face asta, și societatea și oamenii din jur îl vor accepta așa cum este. Din punctul meu de vedere, sunt împăcată cu mine”, a spus Ana Maria Brânză la Xtra Night Show, potrivit Spynews.

”Nu pot să spun neapărat că am o rutină. Cred că tenul meu încă se reface după ce a transpirat din greu timp de 20 de ani, sub masca de scrimă, așa că acum încerc să mă accept pe mine și fără să-mi pun ceva pe față, să fiu naturală. Eu fiu bine eu cu mine, cred că despre asta e vorba. Sunt și zile în care mi-aș pune masca de scrimă și aș ieși așa din casă. Chiar și acum, am venit la un eveniment, dar nu mi-am pus nimic pe față”, a mai spus fosta sportivă.

Ana Maria Brânză a participat la Chefi la cuțite

Campioana Ana Maria Brânză și-a făcut apariția în ediția 12 din sezonul 12 „Chefi la cuțite” de pe 19 septembrie 2023 pentru a le face o surpriză uriașă chefilor. Mai mult, sportiva a venit cu un desert spectaculos.

Deși n-are experiență în bucătărie, Ana Maria Brânză s-a descurcat de minune. Aceasta a fost mai pregătită ca niciodată să-i impresioneze pe jurați cu reteța ei deosebită de tiramisu. Mai mult, sportiva a urmat cu strictețe toți pasii de pe lista făcută de soțul ei.

„M-am născut să practic scrimă. Eu am ajuns la sport din dorința părinților mei pentru că eram nu tocmai copilul de pus în ramă. Făceam prea multe trăsnăi, iar atunci părinții mei au zis că trebuie să merg la sport. Ei au ales tenisul de câmp, dar nu a fost potrivit pentru mine și am renunțat la idee”.

„Salvarea a venit din partea fratelui meu mai mare, Marius. Pe atunci, el practica fotbal. În timp ce se întorcea de la antrenamente și a trecut pe lângă sala de scrimă, mi-a zis că era locul ideal pentru mine. Pe clădire scria un cuvânt: scrimă și i s-a părut superinteresant locul pentru mine. Așa a început povestea mea. La 11 ani am mers acolo pentru prima oară”, a mai povestit sportiva cu emoție la Antena 1.