Riscurile pentru astronauți au forțat reconfigurarea misiunii Artemis III

„Artemis III nu poate fi realizată fără margini de siguranță adecvate. Comisia este convinsă că nu există în prezent o strategie de guvernanță pentru a gestiona aceste riscuri în arhitectura misiunii”, a concluzionat recent raportul panelului Aerospace Safety Advisory (ASAP). Conform acestuia, riscurile pentru astronauți erau prea mari, ceea ce a dus la o reconfigurare a planurilor inițiale.

Specialiștii au avertizat că există probleme capitale la capsula Orion, spunând că scutul termic „va crăpa” în momentul vital al reintrării în atmosferă.

Scutul termic al capsulei Orion pentru Artemis II este aproape identic cu cel folosit la Artemis I, un zbor de test fără echipaj, desfășurat în 2022. După revenirea pe Pământ, scutul termic a prezentat daune neașteptate după ce bucăți din material s-au desprins, lăsând găuri vizibile în suprafață.

Vestea vine după ce NASA a finalizat cu succes pe 20 februarie al doilea test de alimentare a rachetei Space Launch System, la Kennedy Space Center, Florida, marcând un pas important pentru lansarea planificată în martie.

Echipa Artemis 2 a atins mai multe repere cruciale, printre care alimentarea completă a rachetei Space Launch System (SLS) cu 2,76 milioane de litri de hidrogen lichid (LH2) și oxigen lichid, fără a depăși limitele de siguranță pentru scurgeri.

Check out more images of the #Artemis II rocket and Orion spacecraft as they made the 4.2 mile journey from the VAB to Launch Complex 39B! 📷 - https://t.co/xHhp44Qzr4 pic.twitter.com/XWDUrrQxhd — NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) January 18, 2026

Aselenizarea americană este acum reprogramată pentru Artemis IV. NASA vrea un zbor anual către Lună

NASA a decis să reconfigureze complet programul său spațial pentru a evita riscurile și a accelera ritmul misiunilor. Artemis II, programată pentru începutul anului 2026, rămâne neschimbată, având drept obiectiv un zbor cu echipaj uman în jurul Lunii, fără aselenizare, potrivit Ars Technica și Numerama.

Artemis III însă va avea loc în 2027 și va fi o misiune de testare în orbita joasă a Pământului, unde capsula Orion va încerca să se cupleze cu aterizatoarele comerciale SpaceX (Starship) și/sau Blue Origin (Blue Moon). Aceasta va permite testarea sistemelor, a procedurilor de cuplare și a noilor costume spațiale în condiții reale.

Aselenizarea americană este acum reprogramată pentru Artemis IV, stabilită pentru începutul anului 2028. Tot pentru anul 2028 este planificat și Artemis V, vizând o a doua aselenizare în același an.

NASA speră să accelereze astfel frecvența misiunilor, având ca obiectiv cel puțin un zbor anual către Lună, într-o revenire la ritmul programului Apollo din anii ’60-’70. „NASA își asumă revenirea la mentalitatea Apollo”, a evidențiat jurnalista Kristin Fisher pe platforma X.

NASA trimite astronauți spre Lună cu capsula Orion, deși scutul termic are un defect. Foto: Profimedia images

Strategie de „terapie de șoc” la NASA: standardizare și tăieri majore pentru a ține pasul cu China

Pentru a atinge acest ritm ambițios, NASA a adoptat o strategie de standardizare a echipamentelor. Dezvoltarea versiunii îmbunătățite a rachetei Space Launch System (SLS Block 1B), cu un etaj superior mai performant, a fost anulată. De asemenea, s-a renunțat la construirea unei a doua platforme mobile de lansare, care ar fi costat 1,8 miliarde de dolari.

Conform Numerama, această „terapie de șoc industrială” este crucială pentru ca NASA să poată concura cu rapiditatea Chinei, care a accelerat propriile eforturi spațiale. Cu aceste măsuri, agenția spațială americană speră să își recâștige locul de lider în cursa spațială și să aducă din nou astronauții pe Lună, într-un mod sigur și eficient.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE