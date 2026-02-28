Oficialul de la Teheran a transmis că liderul suprem, Ali Khamenei, alături de restul conducerii de stat, a supraviețuit loviturilor și gestionează situația.

Abbas Araghchi: Din câte știu, Ali Khamenei este în viață

„Am putea să fi pierdut câțiva comandanți, dar nu este o problemă atât de mare”, a declarat Abbas Araghchi într-un interviu acordat NBC News.

Totodată, Abbas Araghchi a transmis că liderul suprem iranian, Ali Khamenei, este în viață. „Din câte știu eu, ayatollahul Khamenei este încă în viață. Toți înalții responsabili sunt în viață. Deci, toată lumea este acum la postul său și gestionăm situația”, a declarat Abbas Araghchi.

Ministrul iranian de Externe a numit atacurile americano-israeliene „neprovocate, ilegale și absolut nelegitime, încălcând dreptul internațional” și a adăugat că „nu există nicio comunicare în acest moment”, însă „suntem cu siguranță interesați de o dezescaladare”.

Iranul susține că se poate apăra singur

În ceea ce privește atacurile iraniene asupra țărilor din Golf vizează „doar bazele americane” pe care acestea le găzduiesc, „într-un act de legitimă apărare”.

El a precizat că Iranul nu „are nevoie de nimeni pentru apărarea noastră, suntem suficient de capabili să ne apărăm singuri”. De asemenea, a calificat atacurile iraniene asupra bazelor militare din regiune drept „un act de autoapărare”.

Aceste declarații vin pe fondul unei escaladări militare majore în Orientul Mijlociu. După săptămâni de negocieri eșuate privind dosarul nuclear iranian, SUA și Israelul au lansat sâmbătă dimineață o ofensivă amplă, declanșând riposta imediată a Iranului asupra bazelor americane din regiunea Golfului.

Lideri militari iranieni vizați și presupus eliminați

În timp ce Teheranul susține că deține controlul, rapoartele internaționale și evaluările israeliene indică lovituri devastatoare aplicate structurii de securitate iraniene.

Ali Shamkhani, secretarul Consiliului de Apărare (unul dintre cei mai influenți oficiali din securitate), ar fi fost ucis în loviturile aeriene, conform Iran International.

Și generalul Mohammad Pakpour, comandantul Gărzilor Revoluționare Islamice, ar fi fost eliminat, potrivit oficialilor israelieni.

Aceleași surse israeliene estimează că ministrul iranian al Apărării și șeful serviciilor de informații și-au pierdut viața.

O campanie „masivă și continuă”

Conflictul deschis a izbucnit după ce negocierile privind programul nuclear iranian au intrat în impas. Sâmbătă dimineață, multiple explozii au zguduit Teheranul și alte locații-cheie din Iran.

Președintele american Donald Trump a confirmat declanșarea unei campanii militare americane „masive și continue”. Scopul declarat de liderul de la Casa Albă este de a împiedica „această dictatură radicală” să amenințe SUA și interesele sale de securitate națională.

Drept răspuns, Iranul a lansat un atac masiv cu rachete asupra teritoriului israelian și a facilităților militare americane din statele arabe vecine.

