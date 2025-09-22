Prezentatoarea de la Kanal D le-a transmis fanilor un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, mulțumindu-le pentru avalanșa de urări primite: „Welcome #39 🎉🥂♥️ #HappyBirthday #ToMe 🥰 Vă mulțumesc tuturor pentru mesajele și urările pe care mi le-ați trimis! Doamne ajută așa să fie! 🙏🏻💫 Asemenea vă doresc și eu din toată inima mea! 🤗♥️ Sunteți minunați! Vă mulțumesc! 🙏🏻♥️♥️♥️”, a scris Andreea Mantea.

Cireașa de pe tort a zilei a fost momentul inedit pe care vedeta l-a trăit pe mare, atunci când a avut parte de o surpriză de vis. „Când am plecat de acasă, m-a întrebat cineva unde merg și i-am zis: „Merg la o întâlnire cu niște delfini!”. Și așa a fost! 🥰🥳🥳🥳

S-au jucat pe lângă barca noastră câteva minute bune și au făcut niște sărituri spectaculoase. Nu am apucat să filmez, dar tot am prins ceva. Pot să vă spun doar că am plâns de fericire. Nu am mai văzut de mult ceva atât de frumos. 🥰♥️”, a mărturisit prezentatoarea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Recomandări Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”

Andreea Mantea s-a bucurat astfel de o aniversare cu adevărat specială, alături de băiatul ei David și apropiați, aniversare care i-a adus nu doar zâmbete și urări din partea celor dragi, ci și un moment unic, pe care cu siguranță nu îl va uita niciodată.

Andreea Mantea, siluetă de invidiat

În cadrul unui interviu, Andreea Mantea a rememorat amintirile sale din liceu și a împărtășit publicului secretul siluetei sale de invidiat. Vedeta a dezvăluit că a reușit să slăbească considerabil în ultima perioadă și că se menține în formă folosind remedii naturale.

Vedeta a subliniat importanța unei rutine de exerciții fizice și a unei diete echilibrate, axată pe alimente sănătoase și naturale. De asemenea, Andreea a mărturisit că meditația și yoga fac parte din rutina sa zilnică, contribuind semnificativ la starea sa de bine generală.

„N-am un secret, poate stresul. Nu am un secret. Beau ceaiuri, sunt atentă la mâncare, tot cea aud că ar funcționa, încerc și eu. Mă mai trezesc cu tot felul de iritații, alergii, probleme, dar pe mine nu mă interesează, eu vreau să le experimentez pe toate pe pielea mea, pentru că sunt foarte curioasă.

Eu beau foarte mult ceai, de toate felurile, fac un amestec. Mai fac ceva de foarte mult timp și mie mi se pare normal. Îmi pun în apă dimineața puțină sare să mă hidratez foarte bine cu mineralele respective și mai pun într-o altă sticlă, îmi pun mai multe, unele la frigider, altele la temperatura camerei, salvie, rozmarin, oregano, mentă, castravete, în funcție de cum vreau eu să aibă apa respectivă aroma.

Ele sunt antiinflamatoare, antimicrobiene, funcționează foarte bine asupra organismului, zic eu, pentru că mănânc foarte multe prostii, pentru că sunt pofticioasă și atunci mă gândesc că trebuie să vin și cu un aport sănătos. Iau multe suplimente, vitamine, ceva normal”, a declarat Andreea Mantea pentru wowbiz.ro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE