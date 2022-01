În urmă cu 10 zile, Andreea Raicu își surprindea fanii cu un mesaj pe Instagram. Îi anunța că este în vacanță și că următoarele zile renunță la telefon, la rețelele de sociale, vrea să se bucure de vacanța în Thailanda, de timpul ei liber, de fiecare aventură, fără să mai simtă presiunea postărilor zilnice pe Facebook sau pe alte rețele.

„Sunt în vacanță și mi-am propus, că după acest an intens, să petrec cât mai puțin timp pe telefon chiar dacă mă simt tentată să fac poze mereu sau să mă uit pe Instagram la ce fac alții. Nu simt niciun fel de curiozitate în legătură cu viețile altora, știrile care curg în feed sau alte evenimente și e minunat pentru că nu simt că pierd ceva. Vreau să mă bucur de prezent, de oamenii de lângă mine, de minunile pe care le văd în fiecare zi și mai ales mine”, a transmis ea.

Zis și făcut! Timp de 10 zile vedeta a lipsit din mediul online, nu a postat nicio imagine pe Instagram sau pe Facebook. Acum, la revenirea sa, a povestit cum a trăit în ultima perioadă.

„Ieri s-au făcut 10 zile de când nu m-am mai conectat la social media. 10 zile în proporție de 98% fără telefon, WhatsApp sau alte aplicații. 10 zile de liniște! 10 zile de timp cu mine și pentru mine, cu cei de lângă mine, prezența în fiecare moment, în realitatea mea, nu în cea virtuală pentru care am ajuns să trăim cei mai mulți dintre noi, să facem mereu alegerile care să ne arate cât mai «bine» în ochii celorlați prin postarea imaginilor care întruchipează viață perfectă.

10 zile în care m-am oprit și mi-am întors atenția din exterior, la interior, acolo unde este totul. Sunt răspunsurile la orice întrebare pe care o ai legată de ce să faci, forță fiecăruia dintre noi, echilibrul și mai ales dragostea, puterea și încrederea că alegi să-ți trăiești viață pentru ține și nu pentru ceilalți”, a scris vedeta pe Facebook.

„Asta m-a ajutat să mă simt mai bine pe mine”

Ulterior, pe blogul ei, Andreea Raicu a spus ce a învățat timp de 10 zile fără social media. „M-am oprit din a poza și posta la tot pasul cadrele care mi se păreau interesante, frumoase sau speciale, perfecte pentru a strânge miile de LIKE-uri atât de dorite de cei mai mulți.

M-am bucurat de mâncare fără să o pozez, dar să o simt cu adevărat, de apusurile atât de spectaculoase, de marea atât de albastră și de nisipul ireal de alb și fin. Am stat ore întregi și m-am uitat și le-am simțit, iar asta m-a ajutat să mă simt mai bine pe mine, să știu exact ce e cu adevărat înăuntru pentru că, de cele mai multe ori, nu avem timp să o facem și tot de cele mai multe ori nici nu vrem”, a mai adăugat ea.

„Am avut tot timpul din lume pentru cei de lângă mine, pentru ceea ce am simțit și am trăit și mai ales pentru mine. Și nu am mai spus la tot pasul, spre disperarea celor din jurul meu: fă-mi și mie o poză; stai, nu mânca, pentru că vreau să fac o poză; sau, hai să mai încercăm încă o poză că asta nu arată bine. Bănuiesc că îți sună familiar, nu-i așa?”, a încheiat aceasta.

