Andreea Sasu și Philipp Plein au avut o perioadă grea în care bruneta a fost mai mult la spital decât acasă, iar creatorul de modă a făcut confesiuni emoționante pe rețelele sociale, fără a dezvălui, însă, motivul pentru care iubita lui se află în spital.

Andreea Sasu a ajuns la spital pe 31 martie. Ea s-a confruntat cu o infecție, după ce și-a făcut o intervenție din cauza căreia au avut de suferit multe vedete de la noi, inclusiv Antonia și Laurette.

Este vorba despre aquafilling, care este o substanță folosită ca alternativă nechirurgicală la mărirea feselor sau a sânilor.

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„În momentul ăsta sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu! (…) Pe 31 martie am plecat în spital (…) Am avut o infecție, sunt multe fete care au trecut prin ceea ce am trecut eu. Eu am venit în România să-mi fac aquafilling, a fost o corecție la o parte din fese. A fost doar o corecție, eu sunt o femeie care merge la sală, mănâncă sănătos, am grijă de corpul meu.

Mi-am făcut corecția asta la fese și după 8-9 ani distanță văzusem o poză cu Antonia că a fost la spital, pentru că fillerul meu migrase (…) Am fost în Los Angeles cu copiii, am intrat în apă și după aceea am făcut infecția“, a declarat Andreea Sasu, la Nocturn cu Alex Dobreanu.

Antonia a apelat la aceeași procedură, în urmă cu ceva timp. Îndrăgita artistă le-a confesat urmăritorilor din mediul online faptu că regretă alegerea făcută.

„Lecția este clară: scurtăturile nu duc nicăieri bine. Sănătatea este tot ce contează. Dacă vrei să te motivezi, să te simți mai bine în corpul tău, fă-o într-un mod natural și sănătos. Iar înainte de a alege o cale ușoară, gândește de două ori”, a declarat Antonia, pe rețelele sociale.

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