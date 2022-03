Carmen Brumă și Mircea Badea au împreună cu băiat, în vârstă de aproape 8 ani. Partenera prezentatorului TV de la Antena 3 evită să-l expună pe fiul ei pe rețelele de socializare, pentru că simte că nu este corect față de acesta. De asemenea, Carmen consideră că este o formă de a-l proteja.

„Am pus fotografii cu el, dar extrem de rar. Motivele sunt atât cele enumerate de tine, plus faptul că am simţit că nu e corect faţă de el deocamdată. Nu ştiu să explic foarte bine, dar pur şi simplu am simţit asta!”, a declarat Carmen Brumă pentru VIVA!.

În scurt timp, fiul celebrului cuplu va împlini vârsta de 8 ani, astfel că va avea loc o petrecere în care va fi sărbătorit. Partenera lui Mircea Badea spune că Vlad este foarte creativ atunci când este vorba despre petrecerea de ziua lui.

„Vlad e foarte creativ atunci când vine vorba despre ziua lui de naştere şi ne pune în dificultate de foarte multe ori. Îmi amintesc că, acum doi ani, ziua lui a picat fix în plină perioadă de lockdown şi, evident, nu am organizat nicio petrecere. Vlad mi-a spus că înţelege, dar, în schimb, ar vrea un tort mai special, care să aibă o poză cu o anumită marcă de maşină pozată în interior. Am căutat destul de mult până când am găsit o cofetărie care să poată face tortul. Anul acesta îşi doreşte o petrecere în casa nouă şi multe momente de nostalgie după grădiniţă, pentru că el s-a simţit foarte bine în acel colectiv şi sunt convinsă că îi este dor. Din fericire, fosta grădiniţă este foarte aproape de şcoală, aşa că îl pot duce atunci când simte nevoia. O parte dintre foştii lui colegi de la grădiniţă au mers şi ei mai departe la aceeaşi şcoală, ba chiar am constatat că unii chiar sunt în aceeaşi clasă”, a mai povestit vedeta.

„Vlad e legat de amândoi într-un mod diferit”

Vedeta de la Antena 1 spune că fiul ei are o relație bună atât cu ea, cât și cu Mircea Badea. Vlad preferă să facă anumite activități cu mama sa, iar altele cu tatăl său.

„Vlad e legat de amândoi într-un mod diferit. Sunt activităţi pe care preferă să le facă împreună cu mine, iar altele împreună cu Mircea”, a declarat Carmen Brumă pentru sursa mai sus menționată.

