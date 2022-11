„Am făcut multe greșeli. Sunt un om imperfect, ca toată lumea… M-am grăbit un pic cu alegerea meseriei… Cred că mi-ar fi plăcut să fiu medic… Faptul că am făcut un copil atunci, necăsătorită, cu un bărbat mult mai tânăr decât mine a fost ceva atroce, acum este super cool.

Probabil că m-a marcat, inconștient, divorțul părinților. Poate, pur și simplu, nu mi-am găsit partenerul care trebuia.

Nu scrie nicăieri că trebuie să-l găsești. Pe bărbații de vârsta mea cred că îi sperii un pic, li se poate părea că sunt foarte excentrică”, a spus Catinca Roman, potrivit kanald.ro.

În ultima perioadă, Catinca Roman a trecut prin momente grele. Tatăl acesteia a murit recent, iar ea face față cu greu situației.

„Am avut probleme cu mama, de sănătate. Ceva probleme de sănătate cu Calina, după care a intervenit evenimentul cu moartea tatălui.

Am avut depresie, am avut insomnii, am avut stări de anxietate… Tata a vrut să fie incinerat și să nu fie nimeni, să fiu doar eu, numai că toți prietenii lui a vrut să vină să-și ia rămas bun… A lăsat un gol destul de mare, adică, și acum, după aproape o lună, mă trezesc că îmi caut telefonul să-l sun”, a adăugat Catinca Roman pentru sursa citată.

