Pentru vedeta Pro TV, sezonul cald a fost extrem de plin încă de la debut: „Pentru mine, vara a început cu finala Champions League, pe care am urmărit-o la Budapesta, un oraș care m-a surprins plăcut. A continuat apoi la redacție, unde suntem conectați la tot ce se întâmplă în lumea sportului și, în paralel, pregătim deja grila de toamnă. Iar în plan personal încerc să profit cât mai mult de timpul petrecut alături de familie și prieteni”, a spus ea pentru TVmania.

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Corina Caragea, vacanță de o lună la toamnă

Vedeta Pro TV preferă o altă abordare a concediului. Corina iubește Capitala pe timp de vară și își păstrează energia pentru lunile de toamnă.

„Îmi place vara în București. Prefer să lucrez atunci când majoritatea sunt în concediu și să îmi programez vacanțele în septembrie sau octombrie. Temperaturile sunt mai prietenoase, prețurile mai bune, iar locurile pe care le vizitez sunt mult mai liniștite. Toamna aceasta voi pleca, pentru prima dată, într-o vacanță de o lună. Îmi doresc să combin mai multe tipuri de experiențe: plaje spectaculoase, orașe vibrante și munți. Restul rămâne, deocamdată, o surpriză”, a explicat prezentatoarea pentru sursa menționată mai sus.

Ce nu lipsește niciodată din bagajul Corinei Caragea

Cu un portofoliu impresionant de călătorii, Corina Caragea recunoaște că nu ține o evidență strictă a țărilor vizitate, preferând să se întoarcă în locurile unde s-a simțit bine, precum Italia, Spania, Thailanda, Bali sau Marea Britanie.

Cu toate acestea, există o destinație exotică ce păstrează un loc special în inima ei: Bora Bora. „A fost vacanța pe care am visat-o ani întregi și care, odată trăită, mi-a împlinit toate așteptările. Mi-ar plăcea să revin.”

Pe lista de explorat se află Australia și Noua Zeelandă, dar și reîntoarcerea în țări precum Argentina, China sau Japonia, despre care spune că mai au multe de oferit. La final, prezentatoarea TV a dezvăluit și obiectele indispensabile care își fac loc în bagajul ei, dincolo de garderobă: „Aparatul foto, medicamentele, un prosop personal, o față de pernă și o carte.”

Foto: Instagram

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