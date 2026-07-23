Această informație apare după ce Bloomberg a anunțat că Apple pregătește lansarea unui nou program de leasing intitulat „Apple Upgrade”.

În modul restricționat, un iPhone ar pierde accesul aproape total la aplicații, cu excepția celor esențiale, precum Telefon, Setări și App Store.

Sistemul folosește o funcție numită App Managed Features, care permite aplicațiilor de finanțare sau partenerilor să verifice constant dacă dispozitivul în rate este la zi cu plățile.

De altfel, codul include și o funcție „Partner Finance Lock”, concepută pentru a împiedica utilizatorii să „șteargă datele, să revândă sau să dezmembreze un dispozitiv restricționat”. Deși această funcție face parte din sistemul „Find My”, ea nu oferă partenerilor acces la locația dispozitivului.

Fiind vorba de o versiune beta a iOS 27, aceste funcții ar putea suferi modificări sau ar putea fi eliminate înainte de lansarea oficială. Programul Apple Upgrade nu a fost încă anunțat oficial.

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