Motivul pentru care Daniel Pavel, prezentatorul „Survivor România”, s-a mutat în Austria acum 5 ani

Prezentatorul emisiunii concurs difuzate pe Kanal D s-a mutat în Austria în urmă cu cinci ani, deoarece a lansat acolo un proiect media împreună cu mai mulți jurnaliști.

„Locuiesc de 5 ani acolo și am plecat din România pentru lansarea unui proiect media, deopotrivă inedit, dar și cu presiune mare de implementare – primul radio live de cumpărături din România.

Proiectul a presupus prezența mea, ca redactor-șef, full time, la Viena. Am adus acolo o echipă de specialiști media din România pentru a lucra alături de colegi internaționali, austrieci, germani, italieni și cehi, care făceau de câțiva ani același tip de proiect pentru țările lor.

Radioul emitea live, în toate magazinele rețelei de retail alimentar, 15 ore de programe de infotainment comercial și plasare de produse. Circa două milioane de ascultători pe săptămână, plus evenimentele lunare în România m-au ținut în priză directă cu publicul românesc și nu am simțit niciodată că am părăsit România. Viena este un oraș interesant de locuit, mai ales dacă ești pasionat de istorie, de cultura europeană și de pulsul vieții unui smart city.”, a spus acesta pentru revista VIVA!.

Daniel Pavel are o experiență de 12 ani în media, după ce a renunțat la cariera de ofițer în marina comercială și a trecut la carieră în radio și TV.

