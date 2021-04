Succes pentru iubita lui Daniel Pavel de la „Survivor România”. Prezentatorul a dezvăluit

Marina e iubita prezentatorului de la „Survivor România”. Cei doi locuiesc împreună în Viena, acolo unde ea are o carieră de nota 10. Acum a obținut un nou proiect. Daniel Pavel nu se laudă cu succesul lui, ci e mândru de iubită.

„Sunt extrem de măgulit dacă există această atenție și asupra mea, ca mediu de transmitere a spectacolului total Survivor România și îmi doresc să fiu la înălțimea unui asemenea format. Marina, iubita mea, nu m-a însoțit în Dominicană, a rămas la Viena, unde începe un nou proiect în cea mai mare firmă de logistică locală. Încercăm să suplinim lipsa celuilalt cu beneficiile tehnologiei, apeluri video.”, a spus el pentru viva.ro.

Daniel Pavel și Marina se iubesc de șapte ani

Prezentatorul își susține necondiționat iubita. Marina are studii economice internaționale și vorbește multe limbi străine.

„Anul acesta, în mai, împlinim 7 ani de când suntem împreună. Pot spune că am fost destul de itineranți în acești ani și am jucat un fel de-a v-ați ascunselea, prin câteva orașe europene – unde ajungeam eu, venea și ea, și invers. Fie eu, fie ea săream mai departe, ea sau eu ziceam – okay, merg și eu acolo și ne vedem. Au fost așa: Sibiu, București, Vamă, Varșovia, Bratislava și Viena.

Ea este născută în Basarabia și are formări în studii economice internaționale, management în turism și logistică – supply chain. Pentru că vorbește fluent rusă, engleză și de curând și germană, a fost recrutată de cel mai puternic furnizor local de servicii de supply chain, din Viena.”, a mai adăugat el pentru aceeași sursă.

