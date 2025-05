Stabilită de peste 30 de ani în Danemarca, cântăreața Eva Kiss, una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii românești, a mărturisit că nu mai ia în calcul o revenire definitivă în România. Artista a părăsit țara în anii 90, din iubire pentru soțul său, care fugise înainte de Revoluție și nu mai putea reveni din cauza unor datorii acumulate în străinătate.

„Pentru noi, a fost greu la început. Dar încet, încet, am reușit să ne creăm un cerc de artiști. Am ajuns și la radio, la televiziune. Am cântat de două ori la Regina Margareta a Danemarcei. Deci e o cinste pentru noi și suntem bucuroși. Suntem apreciați. Eu și cu soțul meu, Constantin Radu, formăm un duo”, a declarat Eva Kiss, pentru cancan.ro.

Deși desprinderea de scenă și de publicul român a fost dureroasă, Eva Kiss a ales familia și a început un nou capitol de viață într-o țară necunoscută. A plecat din România alături de cele două fiice, cu sufletul împovărat, dar cu speranța că sacrificiul va aduce stabilitate. Cu răbdare și determinare, artista s-a adaptat mediului nordic, învățând limba daneză și construind, împreună cu soțul ei, un duo artistic apreciat la nivel local.

Eva Kiss a plecat din România de dragul soțului

Eva Kiss, în vârstă de 72 de ani, a urcat pe scenele televiziunilor și posturilor de radio din Danemarca, iar de două ori a avut onoarea de a cânta în fața reginei Margareta a Danemarcei. Deși este departe de casă, artista a păstrat vie cultura românească în familie – în locuința lor se vorbește românește, se sărbătoresc tradițiile și legătura cu diaspora rămâne una strânsă.

„N-am ales eu. Soțul meu a mers așa, mai încet la început, adică în anii 88, înainte de Revoluție. Când a căzut regimul, i-am spus: vino acasă, că o să fie bine și aici. El mi-a zis: nu pot acum, că m-am îndatorat să vă aștept pe voi, iar când terminăm cu datoriile, venim acasă. De pe o zi pe alta, de la o săptămână la alta, de la o lună la alta, copilele s-au adaptat foarte bine acolo. Acum vorbesc foarte bine daneza. Cea mică, de exemplu, gândește în daneză și după traduce în românește. Deci nu mai depinde numai de noi. Dar venim în România de câte ori putem (…)

A fost foarte greu pentru că plecam cu un copil mic, de un an și 11 luni. Fata mare avea 17 ani. Plus limba care era imposibil de învățat. Plecam dintr-o țară de care și acum mi-e dor. A fost, a fost foarte greu începutul”, a mai spus Eva Kiss.

