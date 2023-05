Irinel Columbeanu a împlinit 66 de ani pe 27 mai și a organizat o masă alături de prietenii apropiați. Omul de afaceri și-ar fi dorit să fie prezentă și fiica lui pe care nu a mai văzut-o de 5 ani.

„Am insistat să fie o masă cu zece persoane, unde invitații să stea cu mine. Au fost mai mulți invitați. Am pregătit și un tort tradițional. M-am trezit de dimineață, ca să informez pe toată lumea, de ce petrecerea a fost convocată așa devreme.

Asta a fost ideea, să găsim păsărelele deja cântând. E o pădure aici prin apropiere. Al cărei farmec e de neegalat, împreună cu caleașca miresei, ce poate plimba viitoarele cupluri. Eu unul nu sunt autorizat să mă urc în această caleașcă, pentru că nu prea am cu cine. Sau poate voi avea”, a mărturisit Irinel Columbeanu pentru cancan.ro.

Omul de afaceri a invitat-o și pe Monica Gabor la ziua lui, însă aceasta nu a venit. Ce-i drept ar fi fost și imposibil ca fostul fotomodel să vină pe ultima sută de metri în România, ea locuind în Statele Unite ale Americii de mulți ani.

„Când am vorbit cu Nicușor am spus o cifră care a fost poate din burtă. M-am încurcat între invitații, confirmări, infirmări. Cred că vreo 30 de persoane au fost invitate.

Recomandări Cinci reprezentanți ai elevilor explică pentru Libertatea de ce susțin greva profesorilor și critică guvernanții: „Se folosesc de noi și de contextul examenelor ca să oprească protestul”

Discreția îmi spune să nu dezvălui dacă printre acestea s-a aflat și vreo fostă iubită, fiindcă orice iubită devine fostă, orice neiubită poate deveni o viitoare.

Bineînțeles, pe Monica și pe Irina nu le-am pus la capitolul fostelor iubite. Am invitat întreaga familie, ca să zic așa, binațională, de la Malibu. Dar, distanța fiind foarte mare… Am apreciat că au venit și nașii mei, de la Cluj, care nu-i așa departe de Malibu. Pe Irina nu am mai văzut-o din data de 5 iulie, 2018. Sunt aproape cinci ani”, a adăugat acesta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Motivul pentru care Irina Columbeanu nu vine în România

Irinel Columbeanu a mărturisit că și-a dat seama că există niște probleme birocratice, acesta fiind motivul pentru care fiica lui nu a venit de 5 ani să-l vadă.

„Îmi dau seama că sunt niște probleme birocratice care trebuie depășite. Sunt convins că Monica face tot ce poate în acest sens. Și atunci când va rezolva aceste probleme birocratice ce țin de politica Statelor Unite privind aministia pe teritoriul lor, cu aceste lucruri nu e de joacă… Am răbdarea ca ele să se rezolve.

Recomandări Știți ce afecțiuni de sănătate mintală sunt decontate în România? Nici măcar sistemul nu știe, arată un recent raport

Cel mai important e ca Irina să se poată întoarce pe teritoriul SUA. Și cum sunt un tip destul de calculat, îmi pun astfel de probleme. Și eu când a fost să mă duc la ea, m-am gândit cum să fac ca să pot să mă și întorc. Că am avut intenția să mă duc să o văd în luna ianuarie. Dar nu s-a putut din cauza grevelor care erau pe aeroporturi.”

De asemenea, omul de afaceri menționează că fosta soție nu l-a invitat niciodată în America să își vadă fiica. „Nu, nu am primit această invitație. Dar nu am nevoie, pentru că am viză încă mulți ani de zile. Prudența mea nu s-a terminat nici acum. Așa că voi studia cum se prezintă lucrurile la ora actuală, și dacă-mi voi putea permite, voi călători negreșit ca să o văd”.

Irina Columbeanu conduce la 16 ani și și-a luat o mașină de lux

În Statele Unite ale Americii, fiica omului de afaceri duce o viață de lux. Ea este clasa a 10-a și este foarte preocupată cu învățatul. În ianuarie, Irina Columbeanu a împlinit 16 ani și a primit prima ei mașină.

„E elevă în clasa a zecea de liceu. A împlinit 16 ani, în ianuarie. Și-a luat și ea o mașină, cu benzină, Mercedes. Conduce cu mare plăcere, își conduce și colegele la liceu, le mai plimbă acolo cu mașina. Nu-i țin socoteala asupra banilor. Nu eu i-am cumpărat-o, asta știu”.

Playtech.ro Bărbatul din TRECUTUL Ginei Pistol care a făcut-o să PLÂNGĂ la nuntă! Moment critic de faţă cu toată lumea

Viva.ro De ce a lipsit Sorin Bontea de la nunta Ginei Pistol. Chiar el a spus acum adevărul: 'Nu am...'

PUBLICITATE Ce a descoperit dr. Suto la CT: M-am bucurat, pentru că această boală...

FANATIK.RO Umilit de Dana Budeanu, Maurice Munteanu a făcut-o praf din câteva vorbe: ”Nu cunosc personajul”

Știrileprotv.ro Universitățile încep să verifice dacă studenții folosesc AI pentru lucrări. Ce pățesc cei care nu respectă regulile

Observatornews.ro A plătit cu 10.000 de euro mai puțin decât prețul real pe un BMW de lux în Norvegia. La vamă, românul a aflat că era de fapt furat

Orangesport.ro Felul în care Sepsi foloseşte limba maghiară public a provocat valuri: "Am o problemă că e prima limbă / Tu nu ai ţine cu echipa românească din Szeged?"

Unica.ro Horoscopul lunii iunie 2023. Gemenii și Leii, favoriții astrelor. Probleme pe toate planurile pentru Pești