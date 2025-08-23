Soția lui Lucian Viziru a trecut printr-o adevărată dramă înainte să nască. Emei chiar i-a fost teamă atunci că o să piardă copilul. Ea a dezvăluit prin ce momente dificile a trecut atunci când a adus pe lume un băiețel, pe fiul lor, Mihai, acum în vârstă de 14 ani.

Ema Viziru a povestit clipele cumplite prin care a trecut. Tatăl ei s-a stins cu doar o săptămână înainte să se nască primul ei copil. De atunci, a picat în depresie, iar Lucian Viziru a fost sprijinul ei principal.

„L-am pierdut pe tata cu o săptămână înainte să nasc. Eu am fost foarte atașată de tata și am avut o relație foarte apropiată.

Când s-a născut copilul, eram paralizată de frică că o să-mi pierd și copilul și a trebuit să iau pastile. Pe lângă depresia post-natală, a fost și trauma pierderii părintelui. Mi s-au dat calmante, să pot să mă regenerez psihic, ca să pot să funcționez. Cam 6-8 luni am luat pastile. Tot ce avea legătură cu copilul, era nenorocire”, a spus soția lui Lucian Viziru, potrivit Wowbiz.

„Am găsit-o leșinată într-o zi, pe jos, în casă. Era întinsă realmente pe jos, leșinată, doar respira”, a mai spus și Lucian.

Lucian Viziru a dezvăluit și care au fost, de fapt, neînțelegerile cu tatăl lui. Regretă că nu s-au împăcat înainte ca acesta să se stingă din viață.

„Mi-am judecat tatăl. Dumnezeu să-l ierte…ce să zic… dar eu nu am încurcat niciodată pe nimeni, în schimb atât Augustin, cât și tata au făcut-o. Augustin a povestit despre jocurile de noroc și alte chestii de genul ăsta.

Eu am ajutat ori de câte ori am putut financiar, și chiar foarte mult, și ăsta a fost și unul din motivele pentru care am plecat din PRO, ca să zic că nu mai am de unde să le dau bani, am zis că…nu mai am bani și o să vă refuz. Să văd ce faceți fără mine. Și lucrurile nu s-au oprit, au fost din ce în ce mai rele. Eu nu mi-am dat seama că o să fie atât de rău. La un moment dat, tata s-a îmbolnăvit”, a declarat Lucian Viziru, la ”Online Story by Cornelia Ionescu”.

