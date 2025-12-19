Nu mi-a plăcut niciodată faptul că eram certați. Chiar dacă suntem firi foarte diferite, când îl văd mă bucur sincer să-l întâlnesc. E adevărat, avem câteva subiecte pe care e mai bine să nu le dezbatem. (râde) Dar cred că asta e valabil în multe familii. Ideea că viața e prea scurtă pentru orgolii m-a împins să reconstruiesc relația cu el”, a spus Lucian Viziru potrivit VIVA!

Lucian Viziru și soția lui, Ema, au produs primul lor film, „Norocoșii”, însă, Augustin nu joacă în el, iar motivul este unul foarte clar, dezvăluit chiar de Lucian.

„Eu l-am întrebat dacă vrea să joace. El mi-a spus că nu – că nu i-a plăcut tonul meu. Eu l-am înjurat în gând și mi-am văzut de treabă. (râde) Nu a fost ceva personal, ci mai degrabă o chestiune de moment. Nu știu dacă vom mai lucra vreodată împreună, depinde totul de cum va evolua relația dintre noi.

Eu mi-am dorit dintotdeauna ca Augustin să se descurce mai bine decât mine în actorie. Și, sincer, mulți cred că este mai bun ca actor, ceea ce pe mine nu mă deranjează, ba chiar mă bucură. Important e că face un job în care își folosește capul și, la fel ca mine, cred că a evoluat mult ca om datorită acestei meserii. Pe platouri, experiențele împărtășite au fost mereu o încântare. Nu a fost niciodată o competiție între noi doi, ci mai degrabă un soi de completare firească”, a mai spus Lucian Viziru.

Lucian și Ema lucrează deja la un alt film. Mă entuziasmează faptul că pot să lucrez alături de Ema și să îl cresc pe Mihai într-un context cât mai sănătos. Profesional, planul e să continui cu filmele – avem deja în lucru o nouă comedie și discutăm și despre un serial. Muzica rămâne o joacă frumoasă, ceva ce fac pentru sufletul meu. Dar ceea ce mă motivează cel mai mult acum este libertatea de a alege: să fac ceea ce îmi place, cu oamenii pe care îi iubesc, și să transform asta în povești care să ajungă la public”, a mai adăugat actorul.

