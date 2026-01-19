Acordul cu Mercosur „este cel mai prost acord semnat vreodată de UE”, acuză eurodeputații

Jean-Paul Garraud, din grupul PfE, a spus că Ursula von der Leyen „a semnat zâmbind condamnarea la moarte a agriculturii europene” prin semnarea acordului UE-Mercosur și i-a avertizat pe cei care vor vota împotriva moțiunii că vor da socoteală în fața istoriei.

La rândul ei Manon Aubry, din grupul Stângii, a spus că acordul cu Mercosur „este cel mai prost acord semnat vreodată de UE”.

Eurodeputata Kinga Gal, din grupul Patrioți pentru Europa (PfE), una dintre inițiatorii moțiunii, a declarat că „este complet inacceptabil că Ursula von der Leyen nu este prezentă la dezbaterea de la ora asta. Asta arată dispreț față de fermierii prezenți la ora aceasta pe străzi”. „Produse ieftine, slab reglementate, vor inunda piața europeană și vor duce la concurență neloială. Au existat mai multe greșeli făcute de CE în ultimii ani și asta provoacă o mare criză în agricultura europeană. La asta se adaugă scăderea alocării pentru agricultură în următorul Cadru Financiar Multianual. Aceasta va ucide agricultura europeană’, a avertizat europarlamentara.

Ewa Zajaczkowska-Hernik, din grupul Europa Națiunilor Suverane, a spus că executivul UE „i-a mințit pe fermieri și pe consumatori” și că spre Europa vor veni numai „mâncare toxică și cocaină de la cartelurile de droguri”. Ea a mai spus că demiterea Ursulei von der Leyen este doar un prim pas și că aceasta trebuie să ajungă la închisoare.

Votul moțiunii de cenzură va avea loc joi, 22 ianuarie.

Ce este Mercosur și de ce sănătatea europenilor poate fi pusă în pericol de carnea din America Latină

Amintim că majoritatea statelor UE au aprobat pe 9 ianuarie acordul de liber-schimb cu blocul Mercosur, în ciuda opoziției categorice din partea agricultorilor europeni și a Franței, care se tem de concurența produselor sud-americane mai ieftine pe piețele europene și cu standarde de calitate reduse, care pot pune în pericol sănătatea europenilor. Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria s-au împotrivit acordului, iar Belgia s-a abținut. În schimb, România a votat pentru.

Mercosur este un bloc economic și comercial sud-american, creat în 1991 pentru a facilita comerțul și integrarea între statele membre. În el sunt incluse următoarele state principale: Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.

Pe scurt, în urma acordului UE-Mercosur, fermierii români vor avea de pierdut pentru că, de exemplu, importurile de carne din Argentina și Brazilia vor beneficia de taxe reduse, ceea ce va pune presiune asupra prețurilor interne. Astfel, carnea românească va fi mai greu de vândut dacă e mai scumpă decât cea importată din America Latină și există riscul ca producția românească să dispară treptat.

Foarte important, în țările Mercosur sunt permise practici interzise în UE, precum:

pesticide neautorizate în Europa

hormoni de creștere la carne

antibiotice folosite preventiv.

Aceste practici în producția de carne, permise în America Latină și interzise în UE, pot expune consumatorii europeni, inclusiv pe români, la riscuri pentru sănătate care nu se vor manifesta imediat, ci se vor acumula în timp, spun țările care nu sunt de acord cu Acordul Mercosur, precum Franța.

În acest context, PSD, partid condus de Sorin Grindeanu, a transmis că decizia MAE ca România să voteze pentru Acordul UE-Mercosur este o „trădare a intereselor fermierilor români”. PSD nu a fost însă împotriva Acordului UE-Mercosur la modul general, ci doar a solicitat garanţii că fermierii români vor fi protejați de importurile din America Latină. Iar ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), a avertizat că acordul UE-Mercosur poate însemna falimentul fermierilor români.





