În ultimii ani, Mădălina Ghenea a fost una dintre cele mai apreciate apariții românești de pe covorul roșu de la Festivalul de la Cannes. Însă, anul acesta ea a lipsit de la evenimentul desfășurat pe Riviera Franceză.

„Nu particip la Cannes anul acesta. Fiica mea are febră 40, tremură și vomită. Este și ziua de naștere a mamei mele. Așa că, în loc de covoare roșii, sunt înfășurată în prosoape, medicamente, și un fel de durere de inimă. Viața are premierele ei – doar că nu cele glamouroase.”, a fost mesajul transmis de Mădălina Ghenea.

Mădălina Ghenea a părăsit România la vârsta de 14 ani, iar în urmă cu ceva tip, declara pentru Antena Stars că îi este mereu dor de familia ei.

„Îmi este dor mereu de familie. Eu sunt mereu cu familia mea, locuiesc cu familia mea, și sunt pot să spun în momentul în care am devenit mamă cumva, am devenit fiică (…) în momentul în care am devenit mamă am redescoperit ce înseamnă să fiu acasă cu mama în fiecare zi și e superb. Acum simt că, în sfârșit, am ajuns la un rezultat pe care mi-l doream de fiecare dată când călătoream. Înainte mi-era foarte dor de casă, mi-era dor de ai mei, aș fi vrut să le arăt și lor măcar bucățele din meseria mea, din realitatea pe care o trăiesc de atâția ani.

Acum pot, acum reușesc să împart foarte bine și cariera și timpul care, de fiecare dată este o prioritate pentru mine, timpul petrecut cu fiica mea și cu părinții mei, cu familia. Eu sunt și mamă și tată, și mi-am dorit-o foarte mult. Este marea mea realizare, este cel mai important proiect al meu pentru că este un proiect, cu siguranță.”, a declarat Mădălina Ghenea, potrivit Spynews.

