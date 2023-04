„Nu am avut oameni în jurul meu care să arate cu degetul spre mine că am kilograme în plus. Au fost alte probleme, cu tenul meu. Au fost alte probleme în viața mea. Nu mi-a fost greu să accept.

Am înțeles că corpul meu trece prin anumite transformări, dar nu m-am simțit bine, iar dacă eu nu m-am simțit bine, am spus că trebuie să fac o schimbare pentru mine și pentru sănătatea mea”, a declarat Majda Aboulumosha pentru Impact.ro.

„La 15 ani am avut un șoc”

Până la vârsta de 15 ani, Majda Aboulumosha s-a ferit de expunerea la soare. Vedeta a povestit că atunci când mergea la plajă își acoperea corpul cu un prosop.

„Mi-am dorit dintotdeauna să fiu o inspirație pentru oamenii de lângă mine. Am povești pe care nu le-am spus.

Întotdeauna am spus că nu are legătură cu mine, dar până la 15 ani am stat cu prosopul pe mine când mergeam la plajă. Nu voiam să mă bronzez pentru a nu mă închide mult mai mult la ten, poate oamenii mă vor judeca, nu înțelegeam exact ce se întâmplă.

La 15 ani am avut un șoc! Am văzut o fată mulatră care stătea la soare. Am întrebat-o pe mama de ce stă fata aceea la soare.

Mama mereu a discutat cu mine că ar trebui să mă relaxez, că totul este ok și mi-a spus să nu mai fug de soare. Atunci a fost momentul când m-am eliberat, cu timpul am crescut, am citit foarte mult și am acceptat cine sunt!, a mai spus Majda.

