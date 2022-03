Deși ar fi vrut să facă în acest an nunta cu Robert Stoica, Maria Constantin este nevoită să amâne din nou evenimentul. Fratele artistei se căsătorește în acest an și nu ar vrea să aibă loc două evenimente atât de mari într-un timp atât de scurt. Vedeta a anunțat că nunta va avea loc într-o zi de joi anul viitor, la sfârșitul lunii iulie sau începutul lunii septembrie.

Motivul pentru care a ales să pună evenimentul în mijlocul săptămânii este că aceasta își dorește ca toți artiștii să vină să-i cânte la nuntă. Cum mai toți cântăreții sunt ocupați în weekend, Maria Constantin a găsit o soluție pentru a-i strânge pe toți.

„Ne gândisem să facem nunta anul acesta, dar nu se poate, pentru că face fratele meu nunta. Erau prea multe nunți, era aglomerație mare. Plus că trebuie să vină toți artiștii, așa că vom face joia, nu sâmbăta sau duminica. O vom face la anul, la sfârșitul lunii iulie sau începutul lunii septembrie”, a declarat Maria Constantin pentru Click!

Cântăreața se căsătorește pentru a treia oară. Din prima căsnicie are un băiat, iar ultima căsătorie a fost cu Marcel Toader. Maria Constantin își dorește să rămână alături de Robert Stoica până la sfârșitul vieții.

„Sunt la a treia nuntă. Așa e! Lasă că sunt altele la a cincea și tot se despart. Dar la mine va fi ultima. Mi-am promis solemn și am luat decizia asta chiar înainte să mă mărit a treia oară. M-am maturizat, am trecut prin foarte multe. Am văzut că noi nu ne certăm, tocmai asta e!”, a spus artista.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Cum se înțelege fiul Mariei Constantin cu viitorul soț al mamei sale

Artista are un băiat, în vârstă de 13 ani, din prima căsnicie. Adolescentul locuiește alături de tatăl său, la Târgu Jiu, iar mama sa îi este alături de fiecare dată când poate. Fiul Mariei Constantin este încântat că mama sa se va căsători și așteaptă să meargă la nunta acesteia. De asemenea, ea a mărturisit că toți partenerii săi s-au comportat întotdeauna foarte frumos cu copilul ei.

„Cel mai mult așteaptă fi-miu nunta mea. Mi-a zis: «Mami, te măriți, abia aștept vreau și eu să vin la nuntă!» «Da! Te pun cavaler de onoare!». E superîncântat de ideea aceasta. El niciodată nu a avut o problemă cu bărbații din viața mea. Și ei au fost ok cu el, de ce să-l mânii pe Dumnezeu?

E destul de deschis, un copil care a crescut foarte bine. Tatăl lui și bunicii au fost lângă el mai mult ca mine, e adevărat, dar încerc și eu să fiu alături de el cât pot de mult. Toată lumea mă întreabă de ce nu-l aduc lângă mine, la București?! El stă la bunici, la Târgu Jiu, are 13 ani, e la vârsta adolescenței, o vârstă cu probleme. Eu cred, însă, că acolo este cu mult mai ferit de pericolele din Capitală”, a declarat Maria Constantin pentru sursa mai sus-menționată.

GSP.RO "M-am hotărât să cumpăr eu". Decizia luată de Dan Şucu, proprietarul Mobexpert

Playtech.ro ȘOC! Ce vrea SUA să aducă în România de frica lui Vladimir Putin și a războiului Rusia – Ucraina

Observatornews.ro "De ce ne-ai părăsit? Erai stâlpul nostru". Leontin, un tânăr campion național la raliuri, a murit într-un accident cumplit în Satu Mare

HOROSCOP Horoscop 8 martie 2022. Capricornii sunt într-o etapă de negocieri la locul de muncă, dar nu îi mulțumește acest lucru

Știrileprotv.ro Se schimbă legea! Bărbații între 18 și 60 de ani, în rezerva generală în caz de război

Telekomsport Neaşteptat! Înalţi oficiali anunţă exact cât mai durează războiul din Ucraina! Informaţii de ultim moment: surpriză în privinţa ţării învingătoare

PUBLICITATE Accesoriul perfect, care te ajută rapid, să fii și mai frumoasă