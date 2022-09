„M-am gândit să-mi extind afacerea, dar mai întâi vreau să-mi fac o casă. După ce îmi achit datoriile vreau să-mi strâng bani, să cumpăr un teren și să mă mut la pădure undeva, că vreau liniște. Eu stau la malul mării, în Mamaia Nord, iar la bloc nu e grozav, printre atâtea cărămizi. Aș vrea la casă, vreau să am căței, pisici, animele, mi-e greu la bloc”, a declarat Mihai Trăstariu.

Nu are de gând însă să părăsească județul Constanța, acolo are afacerile, școala de muzică, acolo cântă în fiecare vară pe litoral. „Aș vrea pe lângă Constanța, tot în județ undeva, undeva la țară, să fie liniște, pădure, copaci, natură, să nu aud nimic. Nu vreau să aud mașini, prefer să-mi fac o cărare să merg prin pădure cu mașina, să o asfaltez singur, să o pietruiesc, adică am nevoie de liniște, asta îmi doresc.

Mă apuc de strâns bani, o să dureze 2-3-5 ani cât o dura, ăsta e următorul țel, iar după vreau să extind afacerea”, a mai transmis Mihai Trăistariu.

Ce datorie mai are la bancă

Pentru afacerea lui cu imobiliare, pentru apartamentele pe care le oferă spre închiriere la malul mării, artistul s-a împrumutat la bancă de 500.000 de lei în urmă cu 3 ani. A câștigat mulți bani vara aceasta, așa că o parte din datorie a achitat-o deja.

„Am reușit să mai dau din el în toamna asta, după o vară plină de turiști și de concerte, am mai dat 1,5 miliarde, am avut 5 miliarde împrumutați. Mai am să dau 80.000 de lei, aproape că termin. Vreau să-i dau undeva după Revelion, sper să-i fac până atunci și în ianuarie să-i dau pe toți să nu mai am nicio datorie (…)

Anul acesta a fost cel mai bun an de la pandemie încoace. Am avut resorturi, eu stau în Constanța și am cântat la resorturi pe litoral, hoteluri, terase. Chiar dacă sunt bani mai puțini din mai multe locuri am adunat ceva, deja am avut și concerte mari. Tot ce strâng îi pun acolo ca să-mi plătesc ratele și abia apoi mă gândesc la viitor”, a încheiat artistul.

