După 5 ani petrecuți la PRO TV, Monica Bîrlădeanu a decis să plece și să semneze contractul cu trustul concurent, Antena 1. Într-un interviu pentru Click!, actrița explică ce a determinat-o să facă această alegere.

„Ca să fim precişi… De fapt m-am mutat în trustul Antena Group, la postul Antena 1, unde urmează să filmez un show unde voi fi eu «titulară». Însă între timp am fost invitată să jurizez alături de Delia, Mihai şi Cheloo o ediţie de iUmor, lucru care mi s-a părut absolut fabulos. E un show pe care îl urmăresc de ani buni. La PRO TV am lucrat cu mulţi oameni minunaţi cărora am ţinut să le mulţumesc public”, a declarat Monica Bîrlădeanu pentru Click!.

Întrebată dacă își dorește să facă televiziune sau să continue să joace în seriale, vedeta a răspuns: „Nu cred că una le exclude pe celelalte şi nu cred că e nevoie să aleg. În sensul că nu văd nici un motiv (în afară de nepotrivire de program de filmări) pentru care să nu fac în continuare lungmetraje sau serial”.

În ce relații a rămas cu colegii din VLAD

Cu foștii colegi din serialul „VLAD”, Monica Bîrlădeanu a rămas în relații foarte bune. După terminarea serialului de la PRO TV, actrița a mărturisit că recent s-a văzut cu Adi Nartea, însă ține legătura și cu regizorul Jesus del Cerro.

„Cu Vicky Răileanu am o prietenie destul de solidă, care n-a fost alterată deloc de finalul „Vlad”. Ne vedem destul de des. Ţin legătura şi cu regizorul Jesus del Cerro, Anghel Damian şi Elvira Deatcu. Ne-am văzut chiar recent împreună şi cu Adi Nartea la o întâlnire cu adolescenţii de la Liceul „Gheorghe Lazăr”, care contemplau o carieră în actorie. Iată că gaşca Vlad, în esenţă, nu s-a destrămat, de fapt”, a mai spus Monica Bârlădeanu pentru sursa mai sus menționată.

