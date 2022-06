„În 2013 am vrut să plec din showbiz. Treceam printr-o despărțire și simțeam că nu vreau să împărtășesc cu nimeni prin ce trec. Și astăzi consider că odată ce ai crăpat ușa dormitorului tău, a intrat toată lumea și nu mai iese de acolo niciodată. Toată lumea va avea o părere despre viața ta personală.

(…) M-am afundat în treabă, în Los Angeles, și am reușit să gestionez perioada. Dar pauza nu mi-a anulat notorietatea, deși vreo doi ani am stat sub radar, dar asta nu înseamnă că am dispărut”, a dezvăluit Monica Bîrlădeanu, pe YouTube, conform Fanatik.

De ani buni activează în showbiz, așa că multe zvonuri și speculații au apărut despre ea. Pe Monica Bîrlădeanu a deranjat-o foarte tare că a fost făcută materialistă. „Probabil că eram percepută destul de strategă, materialistă. Cred că parcursul meu și felul în care vorbesc despre lucrul ăsta au demonstrat exact și cam despre ce era vorba.

În primul rând, o fată cu calculele de care eram suspectată ar fi ajuns în alt loc decât sunt eu acum. În lipsa conexiunii, eu mă ofilesc. Etichetele mă afectau atunci, mi-au făcut rost de gastrită în perioada aia. Mă consumau foarte tare. Când eram mică, era groaznic. Mi-a luat foarte mult până să ajung la concluzia că părerea oamenilor nu contează”, a explicat actrița.

Monica Bîrlădeanu e actriță, dar și vedetă de televiziune. O bună perioadă de timp a avut contract cu Pro TV, a apărut și în serialul „Vlad”, dar acum e la Antena 1, a fost chiar și jurat la „iUmor”.

