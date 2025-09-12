Dacă în viața de zi cu zi este un exemplu de eleganță, atât prin atitudine cât și prin stilul vestimentar, atunci când vine vorba de filme și seriale, Monicăi Bîrlădeanu îi place să fie cât mai modestă. După serialul „Groapa”, actrița a fost văzută în „Betoane” un serial de comedie, în care personajul interpretat era diametral opus de femeia Monica Bîrlădeanu. „Îmi place enorm de mult „Betoane”. Îți spun sincer, m-am uitat la primul episod. Vreau să spun că mi-a plăcut și mie foarte mult. Culmea. Zic culmea pentru că e foarte greu să te uiți la tine și să zici «da, mi-a plăcut». M-am uitat la primul episod și apoi m-am oprit, dar a venit mama în vizită. Mama mi-a zis că mă roagă frumos să vadă și ea «Betoane». Tot trecând prin spatele ei și trăgând cu ochiul la televizor, m-a prins povestea. Nu cum joc eu, cât povestea în sine, dinamica dintre personaje, George Ivașcu care este absolut fabulos. Mi-am zis „wow”, am făcut un serial atât de fain. E foarte mișto”, a povestit actrița pentru Libertatea.

Culmea este că și-a dorit enorm un astfel de personaj, fistichiu atât prin atitudine, cât și prin stilul vestimentar. „Claudia este îmbrăcată foarte prost și mie îmi place foarte mult. Există o dorința a mea, în care să joc personaje care sunt modest reprezentate vizual, ca să zic așa. Îți spun și de ce. Asta îmi dă mie libertate, ca actor îmi dă libertate. Când ești îmbrăcat într-o ținută de gală, regină, există o formă de obligație pe care o ai în funcție de ținută, față de personajul ăsta foarte sofisticat, scorțos. Când joci un om între oameni, îmbrăcat prost, greșit, e altceva. Claudia nu are niciun filtru, ea spune ce gândește, «luptă», dă din coate, e nerezonabilă. E părinte foarte slab, ar pica cu brio toate testele de parenting, dar mie îmi dă libertatea să joc ceva care mă ajută să pun în ea, în acest personaj, toate dorințele mele fără filtru, de zi cu zi”, ne-a spus actrița.

Monica Bîrlădeanu a îmbinat mai multe tipologii pentru a da viață personajului Claudia

Cine a văzut primul sezon „Betoane” a remarcat cu ușurință o altel de Monica Bîrlădeanu. Se pare că este primul rol în care interpretează un personaj care nu are nici cel mai mic filtru și care îi oferă libertatea chiar să și improvizeze. Totuși, un astfel de rol nu este ușor de jucat, căci tocmai această simplitate este destul de greu pusă în valoare. Din fericire, de-a lungul timpului, Monica Bîrlădeanu s-a intersectat cu tot felul de tipologii, reușind astfel să creeze acest personaj. „Sunt niște combinații acolo, de femei, pe care le-am văzut și care m-au fascinat de-a lungul timpului pentru că eu am o fascinație de femeia fără filtru și foarte băgăreață. Stau și mă uit fascinată de acest curaj, de a te băga în sufletele, în viețile oamenilor. Deci sunt mai multe femei în Claudia”, ne-a explicat actrița.

Un alt personaj de care a fost fascinată este Manuela, din serialul „Groapa”, care este la fel de liberă în exprimare, atât verbală cât și cu ajutorul ținutelor. „Manuela este altă specie de femeie. Este o femeie mult mai calculată, mult mai puțin impulsivă, o femeie care stă, gândește, calculează și apoi acționează. Însă o femeie cu aspirații mult mai înalte de putere. Să știi că în sezonul ăsta, cel puțin, spre surpriza tuturor, aflăm că Manuela are inimă”, a mai completat Monica Bîrlădeanu pentru Libertatea.

