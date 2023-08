Nicoleta Dragne le-a mărturisit internauților motivul pentru care a ales să facă parte din emisiunea „Insula Iubirii”. Ea a urmărit expunerea afacerii sale cu atelierul de haine, considerând că, devenind persoană publică, o va ajuta să își promoveze afacerile.

„Eu am mers să am expunere pentru că mă mutasem în țară și voiam să am o imagine cu atelierul, ceea ce pe mine m-a ajutat. Tot timpul am spus-o, de fiecare dată, oriunde am vorbit, pentru mine Insula Iubirii a fost o experiență a vieții mele, nu mă interesează cum m-a judecat lumea. Pe mine m-a ajutat enorm să îmi măresc afacerea. Datorită emisiunii, eu am cliente atât la atelier, cât și la salon”, a mărturisit Nicoleta Dragne, pe Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

În luna februarie a acestui an, Nicoleta a devenit mamă de băiat pentru a doua oară și se pregătește de botezul micuțului. În primăvara acestui an, aceasta a fost cerută în căsătorie.

„Am așa de multe mesaje încât nu o să pot să vă răspund tuturor. Oricum sunt extenuată, epuizată, în ultimele zile m-am simțit foarte rău, de aceea, m-am ușchit de aici și nu am vrut să postez până nu am născut, pentru că nu se știa dacă se va putea naște natural sau vom fi obligați să facem cezariană. Bebe m-a solicitat destul de mult.

Nu ne așteptam să fie atât de mare la cântar. La ecografie, dădea mai puțin, dar când l-au cântărit, ne-am speriat și eu, și tăticul. Ne-am speriat că e foarte mare. Mi-a dispărut și burta. Sunt puțin răcită, aveam gâtul puțin inflamat”, povestea Nicoleta Dragne, pe Instagram.

