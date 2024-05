Prezentă în emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani” de ani, Ramona Olaru a absentat motivat zilele acestea. După ce fanii s-au întrebat dacă mai face sau nu parte din echipa matinalului de la Antena 1, ea le-a oferit tuturor un răspuns, în mediul online.

Ramona Olaru filmează pentru altă emisiune

Vedeta filmează noaptea pentru emisiunea „Splash! Vedete la apă”, care va fi difuzată în această vară tot la Antena 1. Prezentator va fi Răzvan Fodor, iar ea are rolul de coprezentatoare. „Nu plec nicăieri. Nu plec nicăieri de la Neatza decât cu picioarele înainte. Glumesc! (…)

Trebuie să îi mulțumim Dianei că se duce în locul meu cât timp eu filmez noaptea la Splash și nu mă pot trezi și să fiu și dimineața activă. Mă mai trezesc câteodată, dar nu mai sunt la fel pe energie. Mai ajung câteva ore. E o perioadă de câteva zile. Nu vă stresați, că vin înapoi cu aceeași nebunie”, a afirmat Ramona Olaru pe pagina sa de Instagram.

Totodată, asistenta de televiziune spune că noul program a afectat-o puțin, întrucât nu este obișnuită să nu doarmă noaptea, iar filmările la „Splash” au loc până târziu în noapte.

„Sunt un pic dată peste cap cu programul. Nu mai vreau ritm din acesta în viață și anume să pierzi nopțile, dar unele proiecte implică acest lucru”, a precizat Ramona Olaru, conform unica.ro.

Ramona Olaru a trăit la țară înainte de a deveni celebră

Invitată recent la podcastul lui Jorge, Ramona Olaru a povestit cum a fost copilăria ei. Vedeta de la Antena 1 a trăit mulți ani la țară, iar până la vârsta de 14 ani nu a avut televizor. Mai mult, ea a mărturisit că a avut o copilărie plină de lipsuri, iar oamenii nu știu mai nimic despre viața ei dinainte de a lucra în televiziune.

„Eu n-am avut televizor până la 14 ani și când am avut pentru prima dată antenă, i-am văzut pe Răzvan și Dani, erau la Național și am rămas fascinată, eram «wow, cât de tare». Mi se părea că trebuie ca eu să intru în televizor. Îmi imaginam că într-o seară o să găsesc o gaură în televizor să intru lângă ei, ai grijă ce-ți dorești, pentru că am ajuns acolo”, a spus Ramona Olaru în podcastul lui Jorge.

Condițiile în care Ramona Olaru locuia nu erau cele mai bune. Ea a povestit că se spăla la lighean, iar când a ajuns la liceu, a fost pentru prima dată când a văzut o baie. Colega lui Dani Oțil și a lui Răzvan Simion nu a ascuns niciodată viața pe care a trăit-o înainte de a deveni cunoscută și de a se bucura de succes în televiziune.

„Nu aveam cadă, ne spălam la lighean, în albie. Încălzeam apă pe foc, în oală, și puneam în lighean. Eu când am ajuns prima dată într-o baie, nu știam ce e asta. Serios, aveam 14 ani când am ajuns la liceu prima dată și am văzut baie. Era liceul la 30 de kilometri și stăteam în gazdă acolo. Nu știu multe lucruri oamenii despre mine, dar nu mă plâng”, a explicat vedeta de la Antena 1.

