Ruby, una dintre cele mai energice și apreciate cântărețe ale showbizului românesc, și-a pus pe jar fanii în ultima perioadă, după ce a lipsit vizibil din mediul online și de la evenimentele mondene. Obișnuită să fie extrem de activă pe rețelele de socializare și să-și țină comunitatea la curent cu tot ce face, artista a dispărut brusc din peisaj, stârnind îngrijorare în rândul urmăritorilor.

Într-un interviu recent, Ruby a lămurit totul și și-a liniștit fanii. Artista a dezvăluit că trece printr-o perioadă solicitantă din cauza renovării apartamentului ei din Colentina, un proiect care a devenit mult mai amplu decât își imaginase.

„În ultima perioadă nu mai sunt o prezență foarte activă în social media. Atunci când o fac este un eveniment special. Las oamenii să-mi ducă un pic dorul, ca să zic așa.

Mai am de lucru la casă, adică după mai mult de un an și jumătate încă nu am terminat. Acesta este motivul din cauza căruia am stat un pic departe de ceea ce făceam în mod natural”, a explicat Ruby, într-un interviu fanatik.ro.

Ruby are probleme cu renovarea apartamentului

Vedeta a povestit că renovările i-au consumat atât timpul, cât și bugetul, iar atenția ei s-a îndreptat complet către acest proiect personal.

„A fost un an complicat, pentru că am intrat într-o chestie pe care nu o stăpâneam și care pe mine m-a depășit de multe ori. Am lucrat cu oameni care mai de care. Unii serioși, ca și cei cu care am reușit să finalizez lucrarea și unii care mi-au mâncat zilele. Și dacă nu am nimic bun de zis, de ce să încarc lumea cu problemele mele?

Am apartamentul acesta de vreo 7 ani. Era gata, dar în februarie anul trecut m-am apucat să dărâm tot, efectiv. L-am dus la gri, la roșu aproape și am luat-o de la capăt. Am primit un proiect foarte frumos de la un arhitect foarte talentat. Din punctul meu de vedere era ceva simplu. Mi se părea că tot ce trebuie să fac este să schimb culoarea pereților. Scările. Dar în realitate a fost totul de schimbat”, a mai spus vedeta.

Deși retrasă temporar din lumina reflectoarelor, Ruby pregătește noi surprize pentru fani, atât în plan muzical, cât și în ceea ce privește noile detalii din locuința transformată radical. Până atunci, admiratorii săi se bucură că artista este bine și revine curând cu forțe proaspete.