Fata cea mică a Anamariei Prodan a spus că e foarte greu să găsească un partener care să îi accepte programul, să se obișnuiască cu stilul ei de viață. „Nu stau deloc bine cu dragostea. Deocamdată nu am niciun iubit. Nici nu am nevoie. Dragostea nu se prea înțelege cu sportul de performanță. Este foarte greu să găsesc pe cineva care să îmi înțeleagă programul, să înțeleagă ce fac și cât de mult timp necesită ceea ce fac, să fie și el ok… ”, a declarat Sarah, fiica impresarei Anamaria Prodan.

„Deocamdată nu am găsit pe cineva care să îmi placă și să mă și înțeleagă, dar încă mai sper”, a mai adăugat ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recent, tânăra, care a apărut în ultima perioadă alături de mama ei la diverse evenimente, a lămurit misterul, după ce s-a spus că formează un cuplu cu artistul Lino Golden.

„Ce apare în presă nu întotdeauna este adevărat. Cu cine apar eu ori îmi este vreun prieten foarte bun, ori nu este adevărat. Nu am un iubit la acest moment, cel puțin nu acum! Este foarte greu să-mi fac un iubit în România, mai ales că eu stau în America. Dar, cine știe, vom vedea!”, a declarat Sarah pentru Click.

Sarah, care a petrecut mai mult timp în România în ultima perioadă, se va întoarce în curând în America. Ea calcă pe urmele tatălui ei, căci are o carieră în baschet în America. Locuiește departe de familia din România, își urmează visul la mii de kilometri de cei dragi.

„Îmi văd părinții mai rar și rudele. Am două antrenamente pe zi și școală. Nu am timp de nimic altceva. Dar așa m-au crescut părinții mei. De când am plecat la «boarding school», de mică, mama mi-a spus așa «de azi ești pe cont propriu ajutată de mine, dar totuși pe cont propriu. Te naști și mori singură și trebuie să te pregătești pentru ce e mai rău și greu în viață. Dar treci peste tot cu capul sus!». Mi-am însușit lecția, chiar dacă mi-a fost greu. Azi sunt puternică și mândră de mama și de frații mei. De tatăl meu, care m-a ajutat enorm în cariera mea. Chiar și de Laurențiu, care mi-a fost ca un tată, până când a greșit enorm și a căzut în lumea aia urâtă, de care noi nu vrem să știm”, a explicat ea acum câteva săptămâni.

Anamaria Prodan are două fete din căsnicia cu Tibi Dumitrescu, pe Sarah și pe Rebecca. Din mariajul cu Laurențiu Reghecampf îl are pe Laurențiu jr.

GSP.RO Zmărăndescu, gest radical față de fiul său: „Vi se pare normal? A avut nesimțirea să posteze asta!”

Playtech.ro PRINSĂ în pădure cu AMANTUL! O celebră PREZENTATOARE de la noi și-a spulberat căsnicia și...

Observatornews.ro Ruşii au adus în Ucraina vehicule blindate capabile să reziste la explozii nucleare. Ce sunt maşinile de luptă "Terminator": "E imposibil să supravieţuieşti"

HOROSCOP Horoscop 16 mai 2022. Leii trebuie să evalueze corect orice problemă care apare și să fie dispuși la un mic efort rezonabil

Știrileprotv.ro SURSE: S-a aflat motivul pentru care juriul din România a fost eliminat din Eurovision

Orangesport.ro Ucraineanul devenit inamicul nr. 1! Ce a făcut cu 3 rusoaice aflate în grija sa în Ucraina: "S-a ocupat personal"

PUBLICITATE TEST: Dinții cățelului tău pot avea probleme. Verifică dacă știi cum să ai grijă de dinții patrupedului tău