De-a lungul timpului, atât artista, cât și producătorul de filme și seriale au fost întrebați de ce nu îl tund pe fiul lor. De fiecare dată răspundeau că o vor face la un moment dat, însă nu se îndură să-i taie buclele. Inevitabilul s-a produs însă mai devreme decât preconizau. Dat fiind că au o relație extrem de apropiată și bazată mult pe comunicare, indiferent că Sasha are abia doi ani, micuțul nu a avut nicio problemă să le ceară părinților să-l ducă la frizerie. „El ne-a cerut. Zicea că e părul prea lung. Asta o dată ce a intrat la grădiniță. Probabil că se compara cu alți băieți, vedea că toți ceilalți băieți au părul scurt și i s-a părut că ar fi bine să facă parte din grup. Mai ales că are și numele ăsta care poate fi ușor confundat, e teoretic și la băieți, și la fete, avea și părul lung. Na. A intrat în comunitate și știi cum e, la un moment dat comunitatea te modifică”, a povestit Anghel Damian pentru Libertatea, completând că, la rândul lui, a avut părul lung când era mic, doar că el s-a tuns forțat de mama lui. „Eu am avut tot așa părul mai lung cât eram copil, iar când m-a tuns mama prima oară, am suferit îngrozitor. Mi se părea că mă deposedează de o parte din mine, părul era al meu, era parte din mine. El a fost extrem de cuminte. Chiar nu îmi imaginam o variantă în care să fie atât de cuminte la tuns”.

În timp ce Sasha s-a bucurat imediat de noul look, părinților le-a luat ceva vreme să se acomodeze. Așa se explică și că încă păstrează buclele fiului lor ca amintire. „Am păstrat părul. Eu m-am dus cu el la tuns. M-a rugat nevastă-mea să mă întorc cu el în pungă. L-am strâns repede de acolo”, a mai completat celebrul scenarist.

Anghel Damian nu concepe să nu înceapă ziua cu fiul lui

Atât Theo Rose, cât și Anghel Damian sunt extrem de ocupați cu cariera lor, însă niciodată nu fac rabat de la timpul petrecut cu fiul lor. Oricât de multe proiecte ar avea în derulare și oricât de puține ore i-ar rămâne pentru somn, Anghel Damian nu concepe să nu-l conducă pe Sasha la grădiniță sau să nu facă baie cu el în fiecare seară. „Câteodată dimineața, când este ora 7:00, mă trezesc după ce m-am culcat la 4-5, este ceva îngrozitor, dar nu ne plângem pentru că o fac cu bucurie. Adică este ceva care mă încarcă, mă hrănește. Evident că la un moment dat probabil o să existe o limită fizică, căci nu suntem supraoameni, suntem tot oameni, dar e o bucurie. Seara și dimineața avem ritualurile noastre, facem baia împreună, facem baie ca băieții, avem joaca de după, ne uităm la filme împreună. Este un mare pasionat de cinema. Se uită și învață filmele pe de rost. A început cu Shrek, acum este la Pinocchio, dar este extraordinar de bine că se întâmplă așa”, a mai completat Anghel Damian pentru Libertatea.

