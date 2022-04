În diferitele emisiuni în care a participat, Viviana Sposub nu s-a ferit și a și cântat live. A dovedit că e talentată. La grădiniță, educatoarea a descoperit că are voce și tot ea i-a sfătuit pe părinții vedetei să o ducă pe aceasta la o școală sau un liceu de profil.

„Am terminat Liceul de Artă, șefa de promoție, cu 10 pe linie. Am fost un copil foarte cuminte. Am fost olimpică la teoria muzicii. Eu eram înscrisă la o grădiniță step by step, totul era pregătit că eu să încep până când doamna educatoare a descoperit în mine acest talent și a spus că acest copil trebuie să facă muzică, trebuie să meargă la un liceu de artă și atunci părinții mei au luat dosarul de la acea școală și m-au trimis direct la Liceul de Artă, la secția pian și de atunci.

Nu cântă nimeni din familie, nimeni nu are treabă cu muzică. Dacă nu ar fi fost doamna mea educatoare, nu aș fi știut de acest talent”, a dezvăluit Viviana Sposub.

La 19 ani, după ce a absolvit liceul, Viviana Sposub a ajuns la București, la facultate. Când a vrut să își continue cariera în domeniul muzical s-a lovit de un mare zid. Avea nevoie de bani pentru piese, chiar și de un studio. A renunțat la visul de a deveni cântăreață și s-a îndreptat spre televiziune.

„Eram o studentă la început de drum, m-am concentrat pe televiziune, mergeam la matinal să prezint vremea cu metroul. Cu metroul mă duceam, cu metroul mă întorceam. Gândul cu muzica s-a dus departe fară să mă mai întorc. Însă, proiectul Bravo, ai stil! a fost locul unde am putut pune pe tavă. A fost ceva cale până m-am hotărât să cant. Oamenii m-au încurajat foarte mult.

În Finală am lansat o piesă, domnul Dan Bursuc a fost alături de mine. Îmi doresc să continui, dar mi se pare că e o industrie în care intri destul de greu. Eu sunt la începutul începutului. Eu nu aveam încredere în mine și mi-aș fi dorit să devin cântăreață, dar m-am lovit de niște lucruri. Am fost ba la un studio, ba la altul, mi s-a spus că vocea nu e actuală, că vocea e Mamaia 2000 și da, eu făcusem canto clasic și era normal că vocea să îți dea senzația de Mamaia. Mi-am pierdut încrederea. Dacă nu ai ceva bănuți, de unde piese văzând ce prețuri sunt…,” a dezvăluit Viviana în podcastul la Fix cu Fere de pe Youtube.

