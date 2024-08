Kira Hagi avea în plan să se mute în Statele Unite, dar soarta a făcut să revină în țară, iar fiica lui Gică Hagi a vorbit într-un interviu acordat revistei VIVA!, despre motivele care au determinat-o să se întoarcă în țară și cum i s-a schimbat perspectiva privind viața peste Ocean.

Kira Hagi a studiat în New York, la Los Angeles, dar iată că s-a întors în România. „Eu vreau să fac performanță oriunde în lume atâta timp cât practic meseria pe care mi-o doresc și o fac din suflet, și cu drag. E adevărat că am plecat în State cu gândul de a rămâne definitiv, dar acolo mi-am schimbat perspectiva. M-am întors în țară pentru că am primit un rol în România și am ținut să onorez contractul.

Nu pot să spun că am renunțat la nimic. Pot spune că trăiesc visul meu. Da, visul Kirei Hagi, ca fiecare dintre noi. Fiecare are un țel, un drum”, a declarat Kira pentru revista VIVA!

Despre colaborarea cu Jonathan, fiul lui Mihai Alexandru și al artistei Nicola

„La Teatrul Nottara am jucat cu Jonathan Alexandru în «Martha și George», o piesă despre viața prințesei Martha Bibescu și a prințului George Valentin Bibescu, care a durat trei ani de zile. Am interpretat-o, la Teatrul Nottara, chiar și în perioada în care a fost pandemie.

Am jucat cum s-a putut, atât cât s-a putut, cu jumătate de sală, dar am reușit să facem asta și în acea perioadă. A fost o colaborare foarte frumoasă. Le mulțumesc în continuare celor de la Teatrul Nottara pentru că ne-au dat această oportunitate să punem în scenă o piesă despre o poveste inedită a unei personalități emblematice din perioada interbelică”, a mai povestit Kira.

Din 2014, când a apărut „București, te iubesc”, Hagi a mai participat la mai multe filme. Exemplele includ „Între Chin și Amin”, „În Carte”, „Fata visează”, „Fragil” și „Jane simplă și jocul întâlnirilor”. De asemenea, a jucat un rol în 2021 în serialul pentru copii „Waffles + Mochi”. De asemenea, Kira face parte din distribuția serialului „Lia – soția soțului meu”, difuzat de Antena 1.

