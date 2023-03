Mugur Mihăescu și-a început cariera în 1988, odată cu grupul de umor „Vacanța Mare”. Împreună cu trupa a susținut spectacole în diverse locuri din România, iar din anul 1999, „Vacanța Mare” a început să facă emisiuni pentru PRO TV cu „Pastila Timpului”. În anii 2001-2002, „Vacanța Mare” avea un public TV de peste 2,2 milioane.

La începutul anului 2007, grupul „Vacanța Mare” s-a mutat de la PRO TV la Kanal D, cu o primă de instalare de 300.000 de euro, însă contractul a încetat în aprilie 2009. Invitat la podcastul „Acasă la Măruță”, Mugur Mihăescu a dezvăluit că a primit banii de la Kanal D încă de la început.

Actorul mărturisește că a câștigat foarte bine la PRO TV, însă cineva din interior l-a învățat cum se fac banii, de fapt, din publicitate. Mugur Mihăescu și Radu Pietreanu aveau același salariu.

„Am avut primul Lamborghini din România. (…) Problema nu este cât am câștigat la PRO TV, ci ce putere de cumpărare aveau atunci. Ne dădeau bani mulți. Dacă eram plătiți în funcție de câtă publicitate era… ar fi trebuit să fim plătiți triplu. Ne-am negociat. După prima jumătate de an am avut un prieten acolo, care m-a învățat tot ce înseamnă publicitate în televiziune. Când m-am dus la Sârbu să negociez al doilea sezon, el a zis «Cine te-a învățat?». «Nu contează cine m-a învățat, contează că voi vreți să mă jecnmăniți pe mine». «Da, se veded că ai învățat ceva televiziune.».

„Am adus 100 de milioane de euro în 8 ani de «Vacanța Mare»”

Și acum el este convins că cineva m-a învățat și așa este. Cineva din interior m-a învățat exact cât se vinde, cum se vinde, câți bani facem și câți bani am adus. Am adus 100 de milioane de euro în 8 ani de «Vacanța Mare». Atât am adus din publicitate. Toată publicitatea se vinde la PRO TV și se mai vindea o bucățică la Antenă. (…)

Nu o să spun niciodată cât am câștigat. Era vorba de puterea de cumpărare. Eu și Radu luam același salariu, iar restul erau subcontract cu noi”.

„Am câștigat la Kanal D mai bine decât în 8 ani de PRO TV”

La podcastul lui Cătălin Măruță, Mugur Mihăescu a dezvăluit că a câștigat la Kanal D, în aproape doi ani, cât a câștigat la PRO TV în 8 ani. Din păcate, el a semnat contractul cu Kanal D înainte de criza financiară din 2008, astfel că rezultatele din publicitate nu au fost cele mai bune.

„Am câștigat în doi ani jumătate de Kanal D bine. Am câștigat la Kanal D mai bine decât în 8 ani de PRO TV. (…) Cifrele sunt publice, pentru că totul s-a făcut prin bancă la mine. (…) Am semnat în 2007 și a fost înainte de criză, că altfel nu aveam norocul ăsta. În ianuarie aveam banii deja. Ne-au plătit în avans pe 3 ani. Mie îmi pare rău că a fost criza, că puteam să aducem mulți bani la Kanal D. La cât ne-au dat, noi puteam ușor să aducem suma înapoi din publicitate. Mie îmi pare rău că s-a întâmplat asta”, a mărturisit actorul.

Mugur Mihăescu nu mai vorbește cu Mirela Stoian

Cu colegii săi de la „Vacanța Mare” încă păstrează legătura. În schimb, Mugur Mihăescu nu mai vorbește cu Mirela Stoian, actrița care interpreta rolul Lilei.

„Cu Axinte vorbesc mereu, cu Emil Rădinoiu vorbesc, cu Frankfurt vorbim. Cu Radu Pietreanu vorbesc mereu. Cu Lila, Mirela Stoian, nu mai vorbesc, pentru că am avut la un moment dat o divergență. Supărările mi-au trecut, dar eu nu spăl niciodată rufele în public”.

