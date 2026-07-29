Kavinsky, care urma să împlinească 51 de ani pe 31 iulie, a fost una dintre figurile emblematice ale stilului French Touch, devenind cunoscut la nivel global datorită piesei „Nightcall”. Lansată în 2010, piesa a căpătat renume internațional după ce a fost inclusă pe coloana sonoră a filmului „Drive” (regia Nicolas Winding Refn), avându-l pe Ryan Gosling în rol principal.

Ministrul francez al Culturii, Catherine Pégard, a declarat pe rețeaua X: „Odată cu dispariția neașteptată a lui Kavinsky, Franța pierde una dintre cele mai deosebite voci ale sale. De la filmul »Drive’ la Jocurile Olimpice de la Paris, întregul glob a vibrat pe „Nightcall”. Dansantă, dar și nostalgică, muzica sa va continua să traverseze generații și granițe”.

Avec la disparition soudaine de Kavinsky, la France perd lune de ses voix les plus singulières. Du film Drive aux JO de Paris, le monde entier avait vibré sur « Nightcall ». À la fois dansante et nostalgique, sa musique continuera de traverser les générations et les frontières. pic.twitter.com/jnwzU1bL6o — Catherine Pégard (@catherinepegard) July 29, 2026

Născut în regiunea pariziană, în departamentul Seine-Saint-Denis, Kavinsky a fost un pianist autodidact care și-a început cariera muzicală la începutul anilor 2000. A susținut concerte alături de Daft Punk și a colaborat cu artiști precum SebastiAn. În 2024, a interpretat „Nightcall” alături de trupa Phoenix și cântăreața belgiană Angèle, în cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris.

Parchetul continuă investigațiile pentru a stabili cauza exactă a decesului celebrului artist.

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