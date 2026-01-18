Un incident grav a avut loc în timpul unei probe solicitante, când Naba Salem a căzut de la o înălțime de aproape doi metri. Concurenta a avut nevoie de intervenția echipei medicale, fiind preluată de ambulanță pentru îngrijiri de specialitate. După accident, atmosfera din tabăra Faimoșilor s-a tensionat vizibil.

Căderea suferită de Naba Salem în timpul jocului pentru recompensă a declanșat conflicte în echipă, iar aceasta, odată revenită pe insulă după vizita la spital, a ales să își exprime nemulțumirile față de colegii implicați în momentul respectiv.

Naba Salem le-a cerut explicații Faimoșilor

„Mă simt deranjată de unele persoane. Persoanele implicate în căderea mea. (…) Și dacă nu vedeți, simțiți, că am două picioare. Handicapată nu am intrat în competiție.”, le-a spus Naba colegilor ei când s-a întors de la spital, pe insulă.

Ulterior, Adi Vasile a întrebat-o pe concurentă cum se simte și dacă, în opinia ei, accidentul ar fi putut fi evitat. Răspunsul Nabei a fost unul deschis, în care a explicat pas cu pas ce s-a întâmplat în timpul probei. „Mă simt decent. Puteam să mă simt și mai bine, dar asta e. Mă bucur că nu a fost mai rău. Puteam să mă lovesc la cap. Da, putea fi prevenit, mai ales dacă ne împărțeam bine la ajutor.

Consider că nu avea niciodată în viața asta cum să mă care Yasmin și Marina în spate, plus ca eu zic că am două picioare. La primul picior placa s-a dus. M-am dezechilibrat. În timpul ăla ziceam: stai, stai, dar a fost prea târziu. M-am trezit în ambulanță. (…)

Placa pe partea Marinei era mult mai jos. Pe lângă asta, toți patru au pornit la drum fără să pun al doilea picior. Le-am zis să stea! M-am enervat pe Cristi pentru că îmi spunea să stau calmă. După ce că m-a dat jos, m-a trântit de pământ, îmi zice să stau calmă. E ok, atât s-a putut!”, a spus Naba.

Pe lângă șocul suferit, accidentul a avut și urmări medicale serioase, Naba dezvăluind că problema i s-a agravat. „Mi s-a agravat hernia de disc!”, a mai spus Naba.

Adi Vasile: „Foarte periculoasă căzătura”

Despre momentul periculos a vorbit și prezentatorul Adi Vasile, invitat în cadrul emisiunii „Survivor – Povești din junglă”, unde a explicat contextul în care s-a produs accidentul și riscurile implicate. „Aproape de la 2 m a căzut. A fost o distanță foarte mare, într-adevăr. Foarte periculoasă căzătura.

A fost un moment în probă… Evident că îți dorești să ajungi cât mai repede spre finalul probei și dorința, adrenalina, competiția, intră acolo foarte puternic în fiecare, și e nevoie de o mică neatenție, un mic detaliu care să nu fie la locul lui, astfel încât să se ajungă la ceva foarte rău”, a dezvăluit el.

