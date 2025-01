După săptămâni întregi de speculații și zvonuri, Nadd Hu a decis să rupă tăcerea și să lămurească adevărul despre presupusa relație cu Mario Fresh. Influencerița a pus capăt speculațiilor printr-o postare pe TikTok, unde a dezvăluit că între ea și artist nu există nicio legătură amoroasă, însă a surprins pe toată lumea arătând cine este, de fapt, iubitul ei.

„Trebuie să vă fac o mărturisire. Nu sunt și nici n-am fost vreodată cu Mario Fresh. De fapt, sunt îndrăgostită și mă întâlnesc cu cel mai bun prieten al lui”, a scris Nadd Hu, într-o postare în mediul online.

Nadd Hu are o relație cu prietenul lui Mario Fresh

În ultima perioadă, cei doi au fost văzuți frecvent împreună, inclusiv în vacanța din Bali, unde au postat imagini și videoclipuri din aceleași locații. Aceste apariții comune au alimentat zvonurile conform cărora formează un cuplu. Totuși, Nadd Hu a explicat că, deși ea și Mario Fresh sunt apropiați, relația lor este una strict de prietenie. Blondina a mărturisit că partenerul ei este, de fapt, cel mai bun prieten al lui Mario Fresh, iar pentru a înlătura orice dubiu, a împărtășit și prima imagine cu iubitul său.

Fotografia, realizată chiar în vacanța exotică din Bali, îi prezintă pe cei doi extrem de fericiți, iar această dezvăluire i-a lăsat pe urmăritorii săi fără cuvinte. Mulți dintre fanii influenceriței erau convinși că între ea și Mario Fresh există mai mult decât o prietenie, mai ales după ce artistul a postat o fotografie cu Nadd Hu pe contul său de Instagram.

Mario Fresh, care a încheiat în toamna anului trecut relația cu Alexia Eram, a fost văzut alături de Nadd Hu încă de anul trecut, când au fost surprinși părăsind împreună un club din București. Aceste momente, împreună cu aparițiile lor recente, au alimentat speculațiile legate de o posibilă relație. Cu toate acestea, Nadd Hu a pus punct tuturor zvonurilor, confirmând că inima sa aparține altcuiva.

Dezvăluirea influenceriței a fost primită cu reacții mixte din partea urmăritorilor săi, dar un lucru este cert: Nadd Hu și Mario Fresh au reușit să capteze atenția publicului cu povestea lor, chiar dacă aceasta a fost, până la urmă, doar o serie de coincidențe și un joc făcut de cei doi.

„Nu se aștepta nimeni la asta”, „Ne-ai făcut-o la toți”, „Și dacă erai ce? Viața merge înainte”, „Ce țeapă ai dat”, „Toți au crezut că erați împreună”, au fost câteva dintre comentariile primite de fosta concurentă de la „Chefi la cuțite”.

Cine este Nadd Hu

Pe numele real Nadia, Nadd Hu este o influenceriță de succes, cu peste 160.000 de urmăritori pe Instagram și o prezență puternică pe TikTok. Jumătate româncă și jumătate chinezoaică, Nadia s-a născut în România și a copilărit în București. Ea și-a câștigat popularitatea prin postările de lifestyle, modă și provocările amuzante pe rețelele sociale, care i-au adus un public fidel.

De-a lungul timpului, Nadd Hu a dezvăluit detalii despre viața sa personală și cariera ei. Absolventă a Universității de Arte din București, tânăra de 26 de ani a urmat inițial un parcurs artistic, luând lecții de canto și pian la Liceul de Muzică Dinu Lipatti. Totuși, a decis să-și schimbe direcția, orientându-se către fashion, make-up și tehnologie.

„Era o nebunie mare când eram mică. I-am zis mamei că visul meu este să devin cântăreață și actriță. Și m-a dat la școala de muzică. Trebuie să dai examen când intri în clasa I și am făcut un an canto, am făcut și pian. Nu era pentru mine. Nu mi-a plăcut. Mă bucur că am încercat, n-am reușit pentru că am zero talent, dar am făcut-o și pe asta”, a povestit Nadd Hu. Concurenta de la Chefi la cuțite a absolvit Universitatea de Arte din București în anul 2018 și este pasionată de modă, make-up și tehnologie.

