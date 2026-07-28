Contractul pentru lotul 6 al drumului de mare viteză Craiova – Târgu Jiu a fost atribuit

Asocierea Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (Turcia) – SC MIS GRUP SRL (România) va proiecta și construi lotul 6 (Târgu Jiu – Târgu Cărbunești) pentru suma de 1,99 miliarde lei, fără TVA. Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a confirmat atribuirea contractului în cadrul Programului Transport 2021-2027.

„Contractul pentru proiectarea și execuția lotului 6 (Târgu Jiu – Târgu Cărbunești) a fost atribuit astăzi Asocierii Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (Lider) – SC MIS GRUP SRL (Turcia – România), cu suma de 1,99 miliarde lei (fără TVA)”, a transmis Cristian Pistol, pe contul său de Facebook.

Care sunt detaliile proiectului?

Lotul 6, cu o lungime de 19,25 km, va include 25 de structuri, printre care un viaduct tehnic complex de 644 m (km 96+359), două parcări cu stații de încărcare pentru mașini electrice, Nodul Rutier Târgu Jiu (km 110+100) și o descărcare provizorie (km 90+850) ce va conecta drumul expres la DJ661.

„Lotul 6 va avea o lungime de 19,25 km, iar pe traseu vor fi construite inclusiv:

25 de structuri, printre care un viaduct de o complexitate tehnică ridicată (viaductul de la km 96+359, în lungime de 644 m),

2 parcări de scurtă durată (fiecare dotată cu 6 stații de încărcare pentru autoturismele electrice),

Nodul Rutier Târgu Jiu (km 110+100), care va asigura conexiunea cu Varianta Ocolitoare a Municipiului Târgu Jiu,

o descărcare provizorie (km 90+850), care include un drum de legătură în lungime de 1 km și o intersecție giratorie prin care se realizează conexiunea la DJ661”, este anunțul șefului CNAIR.

Cât va dura execuția?

Potrivit CNAIR, lucrările trebuie finalizate în cel mult 34 de luni: 10 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție.

Începem o etapă importantă pentru infrastructura din Gorj. Este un proiect esențial pentru dezvoltarea regiunii”, a declarat Cristian Pistol.

Semnarea contractului depinde de soluționarea eventualelor contestații, proces care urmează să fie finalizat în perioada imediat următoare. Drumul expres Craiova – Târgu Jiu reprezintă o investiție strategică pentru fluidizarea traficului în Oltenia.

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