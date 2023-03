Narcisa Suciu a recunoscut care a fost adevăratul motiv pentru care s-a mutat în Finlanda. „Evita să fie văzută. Acolo nu ne știe lumea”

„Fiica mea, Daria, avea 11 ani, era clasa a V-a și ea nu a fost niciodată genul de copil să-i placă să meargă la televizor cu mami. Ea evita să fie văzută, nu îi plăcea foarte tare lucrul ăsta și în momentul în care am ajuns acolo pentru prima oară, până să ne mutăm, și-a dat ea seama că acolo nu ne știe lumea. Mi-a zis: «Tu îți dai seama că în țara asta ai putea să fii doar mama mea?».

Ăsta a fost un lucru care a atârnat foarte greu în balanță, atunci când am cântărit dacă să luăm decizia asta. Eu sunt un om care o gândește bine și în momentul în care am luat o hotărâre, nu mă mai uit înapoi și asta am făcut.

Mi-am dat seama că aș avea ocazia să mă ocup de ea, așa cum aici nu aș putea, că aș avea posibilitatea să îi ofer posibilitatea de a învăța în cel mai bun sistem de învățământ din lume, cel puțin așa zic specialiștii că e și ce părinte normal la cap nu vrea asta pentru copilul lui?

Mie nu mi se pare că am făcut un sacrificiu, mi se pare că timpul ăsta a fost câștigat, pentru că ei i-a făcut foarte bine, s-a dezvoltat foarte bine și pentru mine asta era important. Am cântărit-o bine, dar în momentul în care m-am hotărât, am plecat fără să mă uit înapoi”, a declarat Narcisa Suciu, potrivit Wowbiz.

„Pentru Daria era mai dificil”

Narcisa Suciu recunoaște că s-a mulat imediat pe stilul finlandezilor și nu i-a fost greu să se adapteze.

„N-a fost grea adaptarea. Există o vorbă care spune cu binele te obișnuiești repede. Sistemul acolo e unul foarte logic și mie mi se potrivește. Eu sunt un om foarte logic și pragmatic și mie mi se potrivește strictețea lucrurilor. N-a fost dificil, totul era foarte clar și logic și mi-a fost ușor să mă adaptez.

Pentru Daria era mai dificil, pentru că ea intra la școală, tot în clasa a V-a, însă a avut profesori care s-au ocupat de limba finlandeză intensiv, în așa fel încât în momentul în care a terminat clasa a V-a la un nivel la care își permitea să intre în clasa a VI-a cu restul elevilor. Mie mi se pare că ne-am descurcat binișor”, a mărturisit Narcisa Suciu

