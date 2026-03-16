Filmul imaginează o lume în care un sărut este pedepsit cu moartea

„Two People Exchanging Saliva” propune o societate imaginară în care gesturile de afecțiune sunt considerate periculoase. În această lume distopică, un sărut este pedepsit cu moartea, iar oamenii plătesc pentru bunuri și servicii prin acte de violență, palme peste față, transformate într-o monedă de schimb.

Povestea urmărește întâlnirea dintre două femei într-un mall, o clientă bogată și o tânără vânzătoare. Între ele apare o atracție fragilă, dar într-o societate în care tandrețea este interzisă, orice gest devine periculos.Filmul vorbește despre controlul social, frică și presiunea normelor colective, combinând satira, ironia și poezia vizuală.

Cine este Natalie Musteață

Natalie Musteață s-a născut în România, dar trăiește și lucrează în New York, în Statele Unite. Regizoarea are o carieră neobișnuită pentru lumea filmului. Ea este doctor în istoria artei, iar înainte de cinema a lucrat în mediul academic și muzeal, ca cercetător și curator de expoziții de artă contemporană.

În activitatea sa s-a ocupat de relația dintre artă, limbaj și societate, teme care se regăsesc și în filmele pe care le realizează. În ultimii ani a început să lucreze în cinema împreună cu artistul vizual Alexandre Singh, cu care dezvoltă proiecte care combină filmul, arta contemporană și comentariul social.

Drumul filmului până la Oscar

Scurtmetrajul „Two People Exchanging Saliva” a avut premiera la Telluride Film Festival, unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de film din lume. Filmul a circulat apoi în numeroase festivaluri internaționale și a câștigat mai multe premii, înainte de a ajunge pe lista nominalizărilor la Oscar.

Producția a atras atenția criticilor prin stilul său neobișnuit și prin modul în care combină distopia, umorul absurd și observația socială. Fotografiile oficiale ale filmului și portretele echipei au fost realizate de fotograful român Tudor Cucu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE