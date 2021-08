„Mulțumesc foarte mult, dar nu mă așteptam deloc. Sper că v-a plăcut filmul. De asemenea, mai este și în cinema, pentru câteva zile. Este a doua oară când vin la Anonimul și sper să vin și la anul, cu următorul film, care este deja terminat. Festivalul ăsta este unic”, a declarat regizorul Bogdan Apetri pe scenă.

Regizor și profesor de film la Universitatea Columbia din New York, Bogdan George Apetri, a primit și premiul presei străine pentru lungmetrajul „Neidentificat” la Festivalul Internațional de Film Transilvania 2021 (TIFF).

„Neidentificat” este primul film dintr-o trilogie, iar al doilea, „Miracol”, va avea premiera mondială la Festivalul Internațional de Film de la Veneția (1-11 septembrie), marcând și prima participare din ultimii 12 ani a unui lungmetraj românesc în secțiunea competițională Orizzonti.



Cinci filme au fost selecționate de Ludmila Cvikova în competiția pentru Trofeul Anonimul. Astfel, Neidentificat s-a luptat pentru votul publicului cu Kala Azar (regia Janis Rafa, Olanda-Grecia), Only Human (regia Igor Ivanov, Macedonia de Nord), Should the Wind Drop (regia Nora Martirosyan, Franța, Armenia) și Yellow Cat (regia Adilkhan Yerzhanov, Kazahstan).

Gala de Închidere a Festivalului Internațional de Film Independent a avut loc sâmbătă seara, 14 august, și a adus pe marele ecran în aer liber filmul „QUO VADIS, AIDA?”, în premieră în România. Producția în regia Jasmilei Zbanic a fost nominalizată la Premiile Oscar 2021 pentru Cel mai bun film străin, alături și de Colectiv.



Scurtmetrajele câștigătoare la Anonimul 2021



Premiul Publicului pentru Cel mai bun scurtmetraj românesc, în valoare de 1.000 de euro, oferit de DACIN-SARA, a fost acordat filmului Datoria, în regia lui Andrei Redinciuc, în timp ce Premiul Publicului pentru Cel mai bun scurtmetraj străin, în valoare de 1.000 de euro a mers către producția Sticker, în regia lui Georgi M. Unkovski, Macedonia de Nord.



Mihail și Achim, regia Teodor Ioniţă, este scurtmetrajul care a primit anul acesta premiul Ovidiu Bose Paștină, acordat de Fundația Anonimul.



Cea de-a 18-a ediție a Festivalului Internațional de Film Independent Anonimul, care a avut loc în perioada 9-15 august la Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării, a reunit 44 de filme, străine și românești. Filmul „Respect”, despre viața reginei muzicii soul Aretha Franklin, a fost proiectat aici în avanpremieră mondială.



Programul festivalului a cuprins două competiții de scurtmetraje, 13 producții românești și 10 internaționale, și o competiție de lungmetraj. Toate premiile au fost acordate în baza votului exprimat de public. Aproape trei mii de oameni au fost prezenți în fiecare zi la festivalul din Sfântu Gheorghe.



