Proiecția filmului „Respect”, în regia lui Liesl Tommy, va avea loc miercuri, 11 august, și va fi precedată de concertul „Luiza Zan sings Aretha Franklin” în cadrul festivalului. Lungmetrajul prezintă viaţa legendarei artiste Aretha Franklin, din copilărie până la perioada de glorie. Titlul filmului „Respect” vine de la cântecul cu același nume, care a devenit emblematic pentru artista din Detroit.



Aretha Franklin a participat iniţial la dezvoltarea proiectului despre viața sa, însă în august 2018 aceasta a murit, la vârsta de 76 de ani. Artista a fost cea care a decis ca rolul ei să fie jucat în film de Jennifer Hudson, 38 de ani, laureată cu un premiu Oscar pentru rolul din „Dreamgirls” (2006).



Concertul dinaintea proiecției filmului va fi susținut de Luiza Zan, una dintre cele mai cunoscute interprete de jazz din România, pe 11 august, de la ora 21.00.



5 filme în competiție pentru trofeul Anonimul



Festivalul Internațional de Film Independent ANONIMUL reunește în competiția pentru Trofeul Anonimul cinci filme de lungmetraj, internaționale și românești.



Kala Azar (regia Janis Rafa, Olanda-Grecia) descrie un loc care nu mai poate susține viața animală. Într-un oraș din sudul Europei, un cuplu decide să aibă grijă de animalele moarte de la marginea drumului pentru a da un sens propriilor vieți. Kala Azar este o meditație asupra paradoxurilor care înconjoară ciclul vieții și a diferitelor specii. Un film despre existență, despre granița dintre viață și moarte, a umanului și a non-umanului.



Neidentificat (regia Bogdan George Apetri, România) îl urmărește pe polițistul Florin Iespas (Bogdan Farcaș) care devine obsedat de un posibil caz de incendiere, rămas nerezolvat, în urma căruia au rezultat două victime. Convins că Bănel (Dragoș Dumitru), un tânăr de etnie romă, este implicat în tragedie, încearcă să construiască un caz împotriva lui. Polițistul Iespas ajunge astfel să împingă limita dintre etica profesională și abuzul de putere.

Only Human (regia Igor Ivanov, Macedonia de Nord, Serbia, Bulgaria, Kosovo, Slovenia) arată șase fețe, șase faze ale conștiinței conectate inteligent în episoade de umor negru, în care personajele disperate se întâlnesc accidental într-o metropolă modernă, într-o eternă căutare a mijloacelor de supraviețuire, dar și a iubirii.



Should the Wind Drop (regia Nora Martirosyan, Franța, Armenia, Belgia) spune povestea unui inginer care are misiunea să evalueze și să decidă dacă aeroportul Stepanakert, din Republica separatistă Artsakh, regiunea Nagorno-Karabah, îndeplinește standardele internaționale de aviație pentru a putea fi redeschis. Bărbatul se întâlnește cu un băiat localnic și împreună încearcă să ajute teritoriul izolat să se deschidă spre lumea exterioară.



Yellow Cat (regia Adilkhan Yerzhanov, Kazahstan, Franța) este povestea lui Bonnie & Clyede din Kazakhstan. Tânărul Kermek se întoarce din armată în orașul lui natal și observă că totul este schimbat – o bandă criminală a pus stăpânire pe localitate, stabilindu-și propriile legi. Iubita lui, Eva, este pierdută și aruncată într-o viață mizeră de către aceștia, iar însuși Kermek se prinde în același univers. Dar într-o zi, Kermek a avut un vis – să se elibereze împreună cu Eva și să construiască un cinematograf. Ulterior, ia decizia de a face acest lucru prin orice mijloace.



De la Sundance și Oscar, în premieră la Anonimul



Deschiderea festivalului este marcată de proiecția filmului „Land” lungmetrajul de debut în regie al cunoscutei actrițe Robin Wright, care a fost prezentat în premieră internațională la Sundance Film Festival 2021.



„Land” spune povestea unei femei care se izolează în aspra sălbăticie americană pentru a-și reveni în urma unei groaznice tragedii. Rolul principal este interpretat chiar de autoarea filmului, Robin Wright, cunoscută publicului din serialul House of Cards.



Un alt film mult așteptat în România este „QUO VADIS, AIDA?” care va fi proiectat în premieră națională la Anonimul. Nominalizat la Oscar 2021 la categoria „Cel mai bun film străin”, filmul regizat de Jasmila Zbanic are ca subiect viața unei familii prinse în tragedia genocidului din 1995 de la Srebrenica, în timpul războiului din Bosnia.



Programul festivalului cuprinde două competiții de scurtmetraje, 13 producții românești și 10 internaționale, o competiție de lungmetraj, precum și proiecții de film de lungmetraj și scurtmetraj în afara competițiilor, urmate de întâlniri și dialoguri între cineaști și public.



Patru scurtmetraje realizate de tinere regizoare din România, completează programul festivalului cu o secțiune dedicată: „Povești la feminin”

Accesul la proiecțiile și evenimentele Anonimul este gratuit, respectând măsurile de protecție împotriva COVID.

