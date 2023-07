După doar un sezon, Nelu Cortea nu va mai apărea la masa juriului de la „iUmor”. Contractul comediantului cu Antena 1 s-a încheiat în această vară, iar șefii nu au mai insistat să-l păstreze în emisiunea în care apărea alături de Cătălin Bordea, Delia și Cheloo.

Chiar dacă colaborarea cu „iUmor” s-a încheiat, Nelu Cortea își dorește să continue cu televiziunea și speră să aibă alte proiecte în viitorul apropiat.

„Dacă proiectul va fi pe placul meu, da, mă mai interesează televiziunea. Aș vrea însă ceva total diferit de «iUmor». A fost mai altfel decât credeam că va fi”, a declarat comediantul pentru cancan.ro.

În continuarea, la masa juriului de la „iUmor” vor rămâne Delia Matache, Cheloo și Cătălin Bordea. La un moment dat au apărut zvonuri potrivit cărora Cosmin Natanticu va fi cel care îi va lua locul lui Nelu Cortea.

Deși a fost o experiență de neuitat, comediantul nu și-ar mai dori să participe la un alt show de supraviețuire. Nelu Cortea consideră că „America Express” a fost suficient pentru el. „La America Express a fost cu totul altceva. A fost un plus de popularitate, mă recunoaște lumea. E drăguț. Dar și înainte mă știau. Nu aș mai pleca însă la un astfel de show, am suferit prea mult după soție și copii, a fost prea dificil, dar în același timp a fost și atât de frumos”.

Nelu Cortea se pregătește acum pentru un turneu alături de prietenul său Cătălin Bordea. Cei doi vor avea spectacole de stand-up prin mai multe orașe din România.

„Începem turneele noi de stand up, cu materiale noi, eu și cu Cătălin Bordea. La toamnă, plecăm iar prin toată țara, prin toată Europa. Deja materialul nou prinde contur și-mi place. Când îți place ceva, e timp pentru orice, inclusiv și pentru televiziune”, a completat actorul.

Nelu Cortea, declarații neașteptate despre Delia și Cătălin Bordea

Nelu Cortea și Cătălin Bordea au câștigat America Express, sezonul trecut, iar la întoarcerea în țară, cei doi au acceptat propunerea de a face parte din juriu la „iUmor”. Nelu Cortea a scos la iveală amănunte mai puțin știute despre Delia și Cătălin și despre ceea ce se întâmpla dincolo de camerele de filmat.

„Eu nu m-am dus la psiholog ca alți colegi. În afară de lipsa de mâncare, era ca la mine la țară. (râde) Trebuia să fac ceva, să rezolv. Nici nu am apucat să mă gândesc prea mult la ce am de făcut. Am început «iUmor», unde este altă adunare de nebuni. Mi-am dat seama că nu am probleme, uite-i pe cei de pe scenă!”, a spus Nelu Cortea pentru Ego.

Nelu Cortea și-a dat colega de gol și a punctat că, ținând cont de faptul că Delia se află în poziția de jurat de multă vreme, beneficiază de oameni care îi aduc mâncare.

„Delia este sora mea stelară, ne place mâncarea la fel de mult. Din fericire, ea fiind mai veche în această emisiune are oameni care aduc mâncare, are oamenii ei, oamenii mâncării!

Eu profit de acești oameni și de mâncarea ei! Ori de câte ori aduce mâncare, mănânc. Nu e neapărat suprema, e responsabila creșterii mele în greutate. Am mâncat atâtea dulciuri la 1 dimineața de la ea, când nu terminam filmările, încât e de vină. Delia e de vină că sunt gras!”, a mai adăugat el.

De asemenea, Nelu Cortea a vorbit și despre Cătălin Bordea, cel mai bun prieten al său. „Cătălin nu mânca nici înainte, el nu mănâncă. Nu știu cu ce trăiește, cu praf! E slab, e uscat tot, nu mănâncă dulciuri, carne! Mai bea apă din când în când și aleargă toată ziua. Bravo lui, eu nu pot! Dacă trec trei ore și nu am mâncat, fac urât!”.

