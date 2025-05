Cele patru vedete invitate în fiecare ediție vor fi împărțite în două echipe conduse de Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, respectiv Rikito și Sonny Medini și vor participa la tot felul de jocuri și competiții. Se va trage tare… pentru relaxare, adică echipa câștigătoare va sta liniștită pe margine tot restul zilei, în timp ce pierzătorii le vor sta la dispoziție atât lor, cât și lui Nea Mărin, care are deja lista de sarcini pregătită.

Cu cine face echipă Nelu Cortea

După ce s-au luptat în cea mai mare confruntare, finala America Express, Nelu Cortea și Andreea Antonescu ajung de această dată să facă echipă împreună. „Acum câțiva ani eram pe viață și pe moarte în America de Sud, iar acum jucăm împreună.

Cine ar fi zis?! Vă dați seama că le știam bine pe fete de acolo și mereu am zis că au fost niște luptătoare care au ridicat nivelul competiției, așa că mi-am îndeplinit un vis și fac, în sfârșit, echipă cu Andreea Antonescu! În plus, cred că știți deja toate poveștile mele, cum că eram și fanul ei când eram mici… No, niciodată nu știi unde te aduce viața😊 Pot doar să vă spun că am rămas împotmoliți în noroi la un moment dat… restul o să vedeți voi”, a declarat Nelu Cortea.

Începând din 2 iunie, vedetele vor transpira nu doar pentru spectacol, ci și pentru victorie. Romică Țociu, Jo, Ruby, Sorin Brotnei, Nicolai Tand, Oana Matache, Victor Slav, Mihai Găinușă și Oana Radu sunt printre cei care se vor lua la întrecere în acest nou sezon de „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”, în jocuri care de care mai savuroase, în fiecare luni, marți şi miercuri, de la 20.30, la Antena 1.

Nea Mărin, detalii din noul sezon „Poftiți pe la noi”

Într-o intervenție pe care a avut-o la Antena Stars, Nea Mărin a oferit detalii din noul sezon „Poftiți pe la noi”. „Eu îl bat din dragoste și din respect pe Andrei Ștefănescu. Iar bătaia pe care o ia el, o ia și pentru fratele lui pe care îl apără mereu, Liviu Vârciu. I-am spus să nu-l mai apere pe Liviu, pentru că își ia și el. Andrei e mai cuminte, dar am spus-o și o repet: unul latră și celălalt mușcă. Le-am spus că în loc de doi copii mi-am luat doi căței. M-am pricopsit cu încă doi. Eu le fac față deocamdată. Rikito e campion la bătaie”, a spus Nea Mărin.

Și Andrei Ștefănescu a vorbit la Antena Stars despre ce se întâmplă în emisiunea de la Antena 1: „Nea Mărin te bate… ori nu te bate deloc! Și noi am sperat că se domolește, dar atunci când pleacă, scârțâie. Noi sperăm că odată cu trecerea timpului să uite de noi, să uite ce se dă, unde se dă, dar nu uită moșul… Dă și cu praștia! Bătaia e ruptă din rai”.

