Ce spune Nelu Cortea despre filmul în care va apărea în curând: „Asta face toată diferența”

Cu această ocazie, Nelu Cortea a spus în exclusivitate pentru Libertatea cât de mult i se pare că a evoluat industria de stand-up comedy în România, dar și de ce va avea parte publicul în spectacolul de la Sala Palatului din București.

„La «Fools Night Out – Scandalos» lumea o să aibă parte de comedie adevărată”

„Industria de stand-up a crescut enorm. Oamenii vor să râdă, să uite de problemele cotidiene sau, și mai bine, să le vadă ridiculizate pe scenă. Acum zece ani abia aveam câteva cluburi de stand-up, acum poți găsi spectacole în aproape orice oraș. Și sincer, nu cred că există vreun stand-upper român la care să zic că nu m-aș duce. Fiecare are stilul lui, iar asta e partea frumoasă: publicul are de unde alege.

La «Fools Night Out – Scandalos» lumea o să aibă parte de comedie adevărată, glume «edgy», comedianți foarte amuzanți și o seară care funcționează ca terapie prin râs. Publicul pleacă acasă mai ușor, mai relaxat, cu zâmbetul larg”, a spus Nelu Cortea.

Întrebat dacă există ceva ce nu îi place la viața de artist, Nelu Cortea a precizat că este nevoit să-și sacrifice pentru meserie timpul petrecut cu familia, iar asta îl deranjează, dar nu are ce să facă în această privință.

„Nu îmi place să-mi sacrific timpul cu familia pentru filmări sau turnee, dar e parte din meserie. Din fericire, copiii și soția sunt foarte înțelegători și știm cu toții că e ceva temporar. Încerc mereu să compensez cu momentele în care sunt acasă”, a afirmat comediantul.

Nelu Cortea va juca în filmul „Tati full-time”

În curând, Nelu Cortea va putea fi văzut în „Tati full-time”, cea de-a doua parte a filmului „Tati part-time”, astfel că am vrut să aflăm de la el ce îi place mai mult: să apară în emisiuni TV, să joace în filme sau să urce pe scena de stand-up comedy.

„Scena rămâne locul meu preferat. Nimic nu se compară cu energia publicului, cu reacția în timp real. Dar și filmul mă atrage mult, mai ales că îți permite să construiești personaje și povești mai complexe. În televiziune contează enorm echipa cu care lucrezi. Ultimul proiect a fost cu o echipă mișto și asta face toată diferența. Iar despre continuarea de la «Tati full-time»… pot să spun doar că va fi și mai amuzantă și mai apropiată de realitatea de părinte decât prima parte”, a încheiat Nelu Cortea interviul pentru Libertatea.