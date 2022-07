Neversea 2022. Ce restricții vor fi în Constanța și cum se schimbă programul transportului în comun

Timp de 4 zile și 4 nopți, Constanța va fi gazdă pentru zeci de mii de fani, artiști și echipele lor, precum și pentru echipa festivalului, parteneri și colaboratori. În oraș vor fi restricții pe șosele, măsurile de siguranță vor fi sporite, iar autobuzele vor avea schimbări în program.

Măsuri de siguranță pe perioada festivalului

Mii de angajați ai Ministerului Administrației și Internelor (Direcția Generală Management Operațional M.A.I., Jandarmeria Română, Poliția Română, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Agenția Națională Antidrog, Brigada de Combatere a Crimei Organizate, U.P.U. Constanța) și ai Poliției Locale se vor asigura că sunt respectate măsurile de siguranță în toate cele 4 zile și 4 nopți de festival, la cea de-a patra ediție Neversea. În festival vor fi și 700 de agenți de securitate privați.

De asemenea, în perimetrul festivalului vor fi amplasate două spitale mobile și 3 puncte de prim-ajutor cu paramedici. Toate măsurile de siguranță au fost prezentate astăzi în cadrul unei conferințe de presă la care au participat reprezentanții Neversea: Edy Chereji – Head of Communication & CSR, Bogdan Rădulescu – Head of Partnership & New Business, alături de reprezentanți ai autorităților locale: Vergil Chițac, primarul municipiului Constanța, colonel Constantin Dima, comandantul Grupării de Jandarmi Mobile Tomis Constanța, comisar-șef Liviu Lazăr, șeful Poliției municipiului Constanța, comisar-șef Cristian Oprișan, șeful Agenției Naționale Antidrog Constanța, colonel Cristian Amarandei, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea.

Recomandări Falsa problemă a „idiocrației”. De ce democrația ne propune singurii lideri posibili în timp real

În acest fel, perimetrul festivalului Neversea 2022 va deveni cel mai sigur loc public de la malul Mării Negre, în cele 4 zile și 4 nopți de desfășurare. UNIQA este asigurătorul oficial al festivalului și susține siguranța tuturor participanților la Neversea, astfel încât aceștia să se poată bucura din plin de experiențele de la mare, fără nicio grijă.

Peste 10.000 de oameni din România și din străinătate construiesc cel mai mare festival de pe o plajă din Europa

Producția festivalului Neversea este una impresionantă și în acest an, de la decoruri și arhitectură, la poveste, personaje maritime fantastice, animatori și dansatori, artiști și fani din întreaga lume. Vor fi 5 scene de muzică, mai multe music spots și diverse activități pe o suprafață întinsă de 100.000 de metri pătrați.

Peste 10.000 oameni din 15 țări ale lumii construiesc de mai bine de două săptămâni oaza de libertate denumită și The Island of Dreams, pe plaja Neversea.

Scena principală va avea peste 450 de metri pătrați de ecran LED, 23 de metri înălțime, 85 de metri lățime și 28 de metri adâncime. Greutatea scenei depășește 285 de tone, iar acoperișul acesteia are o deschidere de 24 de metri. În timpul show-urilor, peste 500 de lumini vor colora cerul peste Neversea. Toată energia utilizată la scena principală provine din surse regenerabile.

Recomandări Plecat de 12 ani în State, un român are un mesaj clar de 4 iulie, Ziua Americii: „Visul american a dispărut. Dar decât să mă întorc acasă, mai bine mă mut în Spania. Cum să trăiești într-o țară cu atâtea lipsuri?”

Alan Walker, Alesso, Black Eyed Peas, Danny Avila, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, KSHMR, NERVO, Nicky Romero, Parov Stelar, Steve Aoki, Timmy Trumpet și Tyga sunt câțiva dintre artiștii care vor face senzație pe mainstage.

Producția este spectaculoasă și în cazul scenelor secundare.

Scena The Ark, gazda artiștilor naționali și internaționali din lumea rap, trap, hip-hop, drum&bass, liquid și dubstep, are o deschidere de 42 de metri pătrați și o înălțime de 17 metri, în formă de arcă. Rapperul bbno$ va cânta pentru prima oară în România pe această scenă. Tot aici va fi prezent și fenomenul românesc de trap cu Ian, AlbertNbn, Arkanian x Arael x Zannidache, Yny Sebi, Oscar, Zo, Phunk B, Rava, Marko Glass ft. Bvcovia, Nane, Connect-R & Johny Romano. De nelipsit vor fi și DJ Shiver, Borgore, Dirtyphonics, DJ Wicked, Netsky și mulți alți artiști români.

Scena Temple, cu forma ei spectaculoasă de piramidă, are o deschidere de 21 de metri și o înălțime de 12 metri. Proiecțiile și luminile care se joacă pe această scenă poartă fanii techno în călătorii muzicale unice alături de premierele festivalului Amelie Lens și Paul Kalkbrenner Live și artiști care se întorc pe The Island of Dreams, precum Jamie Jones, Priku, Raresh și nu numai.

Recomandări Doar 95 din cei 2.500 de apărători ucraineni din Mariupol s-au întors acasă, după schimbul de prizonieri. „Au mâini amputate, răni de schije, arsuri”

Colorata scenă Daydreaming, cu decoruri florale ce te îndeamnă la visare, are o deschidere de 38 de metri și o înălțime de 8 metri. Fanii prezenți aici vor admira marea și îi vor putea asculta pe Akos, Armen Miran, Audiofly, Christian Loffler, Day Dreamers (Marwan, Woodnote, Dub FX), HVOB Live (Clubset), Hernan Cattaneo, Kerala Dust, Lee Burridge, Oliver Koletzki, Sebastien Leger și mulți alți artiști din lumea house, deep house și Ambiental.

Scena Oasis, așa cum îi spune numele, este o adevărată oază de relaxare și muzică bună de la artiști precum Anna Tur, Claptone, Kasia, Simina Grigoriu Moonsound, Pascal Junior și mulți alții. Scena Oasis este un dome geodezic și are un diametru de 14 metri și o înălțime de 5 metri.

Toate echipamentele necesare pentru construcția festivalului au fost transportate cu peste 400 camioane de 40 de tone și aproximativ 200 de autovehicule de 7,5 tone. Rețeaua electrică a festivalului însumează 15 kilometri de cablu, iar pentru împrejmuirea zonei de eveniment, organizatorii au folosit 10,5 kilometri de garduri.

Circulația în Constanța în perioada festivalului Neversea

Organizatorii și autoritățile locale anunță și programul pentru transportul publicul, precum și restricțiile de circulație în perioada festivalului Neversea.

Liniile cuprinse în programul de transport vor circula după programul normal pe 7 și 8 iulie, în intervalul 5.15 – 23.00, iar pe 9 și 10 iulie acestea vor circula între orele 5.45 și 23.00. Excepție de la acest orar îl fac liniile 42, 48, 44, 51 și 101, care își vor prelungi traseul până în Portul Turistic Tomis, pe toată perioada festivalului, 7-10 iulie.

Cu sprijinul Regiei Autonome de Transport în Comun din Constanţa s-a decis suplimentarea mijloacelor de transport cu cinci autobuze de linie, linia SHUTTLE Neversea, care vor circula toată noaptea pe următorul traseu:

Stațiunea Mamaia (Hotel Caraiman), bd. Mamaia, bd. Tomis, str. Traian, Poarta 2 Port, str. Termele Romane, bd. Regina Elisabeta, str. Remus Opreanu, Port Tomis (și retur), str. Remus Opreanu, Port Tomis, bd. Regina Elisabeta, str. Termele Romane, str. Traian, str. Negru Vodă, str. Mircea cel Bătrân, bd. Mamaia, Stațiunea Mamaia (Hotel Caraiman).

Linia SHUTTLE Neversea, deviere a liniei CiTy TOUR, va avea prima plecare din CL Caraiman și Portul Tomis la ora 21.00 și ultima plecare din CL Caraiman și Portul Tomis la ora 6.00, la un interval de 16 minute.

În Portul Tomis, în stația liniei CiTy TOUR, va fi amenajat un dispecerat care va comercializa bilete cu valabilitate de 24 de ore.

Liniile de noapte N2-43, N5-40, N100M și N102 își vor începe programul la ora 23.30 și vor circula la un interval de 30 de minute.

Pentru a trece de filtrele instituite de autorități, riveranii trebuie să prezinte fie un act de identitate, un contract de comodat sau unul de închiriere care să ateste domiciliul în zona peninsulară. Cei care nu pot face dovada domiciliului în perimetrul închis de autorități sunt rugați să se prezinte la punctul de acreditări marcat pe plaja Neversea pentru a ridica permisul de acces.

Accesul taxiurilor, mijloacelor de transport particular (autoturisme, microbuze, maxi-taxi) în interiorul perimetrului de siguranță este interzis, excepție fiind autobuzele CT Bus autorizate să efectueze cursele speciale.

GSP.RO Rareș Bogdan a dat-o de gol LIVE pe Denis Rifai: „Da, știu că asta sunteți”

Playtech.ro ȘOC TOTAL! Anunț sumbru despre războiul Rusia - Ucraina! HALUCINANT, totul s-a SPULBERAT!

Observatornews.ro Români, printre turiștii dați dispăruți în urma avalanșei din Alpi, relatează presa italiană. Reacția MAE

HOROSCOP Horoscop 4 iulie 2022. Leii ar putea observa o diminuare a entuziasmului legat de planurile lor

Știrileprotv.ro Românca ucisă în Egipt nu a avut nicio șansă în fața rechinului Mako. Informații șocante despre bestia din Marea Roșie

Orangesport.ro ŞOC | Scene incredibile într-un club de noapte. Bătută şi violată de o vedetă aflată în stare de ebrietate

PUBLICITATE Jewelry Seven, atelierul de bijuterii custom în care pasiunea se îmbină cu creativitatea