La vârsta de 51 de ani, Nicolai Tand, celebrul bucătar, a decis să revină la școală și să studieze la seral, cu scopul de a-și finaliza studiile și de a obține Bacalaureatul. Bucătarul a explicat că experiența de viață și responsabilitățile asumate de-a lungul anilor l-au învățat cât de importantă este educația și că acum vrea să fie un exemplu pentru copiii săi.

„N-aș schimba nimic (n.r.: din ceea ce a făcut în trecut). Studiile sunt foarte importante și le transmit asta copiilor mei. Dar eu mi-am asumat asta, pentru că nu mi se părea normal ca mama mea să muncească, iar eu, la 16 ani, să mă duc la liceu.

Dar așa, ca o paranteză, să știi că m-am înscris la școală să-mi finalizez studiile. Din toamna asta studiez la seral să-mi iau Bac-ul. Sunt sigur că o să trec cu bine peste asta”, a mărturisit Nicolai Tand pentru okmagazine.ro.

Înscris la seral, bucătarul este hotărât să ducă acest proiect la capăt, demonstrând că dorința de a învăța nu ține cont de vârstă și că este mereu momentul potrivit să ne întoarcem la școală.

Nicolai Tand a cerșit pentru a-și ajuta mama

Nicolai Tand, cunoscutul chef și unul dintre concurenții sezonului actual al show-ului Asia Express, a oferit recent detalii neștiute despre copilăria sa dificilă, care a impresionat profund publicul. Într-un podcast recent, Nicolai Tand a dezvăluit că a crescut într-o familie marcată de sărăcie și a fost nevoit să cerșească în copilărie pentru a-și ajuta familia. Pierderea tatălui său la doar 12 ani a lăsat-o pe mama sa singură cu toate responsabilitățile, iar el a încercat să o sprijine cum a putut.

Drumul lui Nicolai Tand spre succes nu a fost ușor, dar determinarea și pasiunea pentru gastronomie l-au propulsat printre cei mai respectați bucătari din România. Alături de Sorin Brotnei, fost membru al trupei Akcent, bucătarul formează una dintre echipele care se luptă pentru marele premiu al competiției Asia Express. De-a lungul emisiunii, cei doi s-au remarcat prin rezistență și entuziasm, câștigând aprecierea telespectatorilor.

„Am rămas fără tată la 12 ani. Mama mea mi-a fost și tată, și mamă. Eu fiind mezinul, mergeam la lucru, la fân, împreună cu ea, ca să facem bani. Nu am studii superioare, ca să nu muncească ea pentru mine. Am doar zece clase, pentru că nu mi se părea corect să meargă ea și să muncească singură, ca să-mi dea mie bani să mă duc la liceu. Așa am gândit eu atunci. (…)

Mult mai târziu m-am angajat la Ambulanță. Nu am avut un an acte, tot m-au amânat, m-au expulzat și eu n-am vrut să plec. N-am avut acte, doar la negru am lucrat. Pe șantier, mai făceam niște șmecherii la niște mașini de cafea, am vândut ziare, am cerșit, am cerșit pe bune”, a declarat Nicolai Tand în podcastul „La Mijloc”.