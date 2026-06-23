Dan Petrescu a lipsit în ultima perioadă din spațiul public din cauza unor probleme medicale care l-au ținut departe de activitatea de pe banca tehnică. Recent, fostul antrenor al CFR Cluj s-a întâlnit cu Florin Prunea, iar momentul a fost unul încărcat de emoție pentru fostul portar al echipei naționale.

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O întâlnire care l-a emoționat pe Florin Prunea

După o perioadă în care Dan Petrescu a stat departe de ochii publicului, Florin Prunea a dezvăluit că l-a întâlnit recent într-un restaurant. Fostul portar a mărturisit că revederea cu unul dintre foștii săi colegi din generația de aur a fost atât de emoționantă, încât nu și-a putut stăpâni lacrimile.

„M-am întâlnit cu cineva, nu cred că se supără pe mine dacă spun. Nici nu-ți trece prin cap cu cine m-am întâlnit. Ca să-ți dau un indiciu, mi-au dat lacrimile. L-am luat în brațe, jur că mi-au dat lacrimile. Emoție multă.

Așa de bine mi-a părut că l-am văzut, că nu l-am văzut de mult. […] Băi, eram cu spatele, eram la cârciumă și îmi spune prietenul cu care eram eu: «băi, vezi că vine Petrescu». Băi, și când mă întorc, era chiar în stânga, lângă masa mea. Când m-am întors și l-am văzut, i-am sărit în brațe, pe cuvântul meu de onoare. Am început să plâng, fratello! Arată bine, bine”, a povestit Florin Prunea, potrivit iAMSport.

Dan Petrescu continuă să urmărească fotbalul

Chiar dacă se află încă în perioada de recuperare și urmează tratament, Dan Petrescu nu s-a desprins de marea sa pasiune. Florin Prunea a dezvăluit că fostul antrenor al CFR Cluj analiza meciuri chiar și în timpul unei ieșiri la restaurant.

„Știți, mă, ce a făcut? Am stat puțin de vorbă cu el și după aceea s-a dus la masă. Ghici ce făcea el la masă? A deschis ditamai tableta și se uita la fotbal. Și-i zic: «băi, dar tu ești sănătos la cap?» / «Păi ce vrei să fac?».

Cred că era cu fiica sa și cu încă doi prieteni. Este bine fizic, foarte bine. Mi-a zis că pleacă pe afară, că mai are puțin din tratament”, a mai spus Prunea.

Vești încurajatoare despre starea de sănătate a antrenorului

Declarațiile lui Florin Prunea vin într-un moment în care mulți suporteri și oameni din fotbal s-au întrebat cum se simte Dan Petrescu după problemele medicale care l-au ținut departe de activitate. Potrivit fostului portar, antrenorul se află într-o formă fizică bună și mai are puțin până la finalizarea tratamentului recomandat de medici.

Deși nu a revenit încă în prim-planul fotbalului, pasiunea sa pentru acest sport a rămas aceeași, lucru observat inclusiv la întâlnirea cu Florin Prunea.

Florin Prunea și Dan Petrescu fac parte din generația care a scris unele dintre cele mai importante pagini din istoria fotbalului românesc. Tocmai de aceea, revederea dintre cei doi a fost una plină de emoție, iar reacția fostului portar a arătat cât de puternice au rămas legăturile construite de-a lungul anilor.

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