Regulile lui Jorge la 44 de ani. Ce face artistul ca să nu aibă burtă: „De ziua mea pun «proba»”

Cântărețul și-a impus de ani buni anumite reguli de viață de la care nu se abate în ruptul capului și care îl ajută să arate și să se simtă bine în pielea lui.

Jorge: „Știu că sunt un ciudat că nu beau, nu fumez, nu mănânc prostii”

Artistul recunoaște că disciplina și motivația îl ajută să rămână în cea mai bună formă.

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„Poza asta NU e aroganță, este speranță! Știu ca sunt un ciudat că nu beau, nu fumez, nu mănânc prostii și, în ultimii ani, m-au bălăcărit toți prietenii mei. Cred că modul în care eu mă autocritic de ziua mea este dacă poza la plaja “stă în picioare” de la an la an. Evident că nu mă postez ca nebunu la bustul gol, eram la piscină, însă ideea în sine este că DISCIPLINA aduce rezultate pe termen lung si scurt”, a explicat el principiile sale.

Jorge: „Am facut 44 de ani azi și poza asta este pentru motivație”

Artistul speră ca stilul lui de viață să inspire și alte persoane. Recunoaște că are slăbiciuni culinare, dar că preferă să nu facă excese, ci să rămână la o alimentație sănătoasă.

„E ușor să bagi shaworme și sucuri și beri și deserturi, însă ideea să am burtă vara la plajă, nu există în convingerile mele. Așa că pe lângă sănătate, care este principala motivație pentru mine, te bucuri și de o urmă de pătrățică și ceva urme de mușchi. Nu sunt culturist, nu particip la concursuri deci îmi propun să fiu decent și să am o stimă de sine ridicată când dau jos cămașa. Și da, am facut 44 de ani azi și poza asta este pentru motivație. Știu că e greu. Aș mânca 4 înghețate și 2 torturi, dar prefer să nu muncesc mai mult după ca fraierul și prefer să rămân la mâncărurile mele. Cei care mă urmăriți știți că de ziua mea pun «proba de abdomen». Să fim sănătoși și buni!”, a conchis Jorge.

Artistul are un aliat de nădejde în familie, deoarece soția sa, Ramona Prodea, îi împărtășește convingerile.

Foto: Instagram

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