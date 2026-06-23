„Am prezentat trei variante, a patra n-am mai prezentat-o, adică refacerea coaliţiei vechi, am zis că nu mai este cazul, am pierdut orice speranţă.”, a declarat Kelemn Hunor indicând disensiunile iremediabile dintre PSD și USR.

Guvernele minoritare conduse de PNL sau de PSD au nevoie de votul AUR și nu este acceptabil

Liderul UDMR spune că sunt valabile și cele două variante prezentate de Ilie Bolojan, cu guvern minoritar PNL-USR-UDMR sau guvern minoritar condus de PSD, dar apreciază că va fi greu de realizat fără voturile AUR din moment ce liberalii nu ar vota PSD și nici social-democrații un guvern condus de PNL:

”Prima variantă este un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, susţinut transparent pe bază de înţelegere, de PSD, dar am înţeles că domnul Grindeanu nu a exclus această variantă.

A doua variantă de guvern minoritar, guvern monocolor PSD, susţinut de PNL şi UDMR şi bineînţeles, tot grupul PNL, inclusiv cei care au făcut parte şi au votat guvernul Veştea, fiindcă altfel nu iese la socoteală, plus minorităţile etnice, tot pe bază de înţelegere de susţinere parlamentară.

Şi a treia variantă ar fi un guvern cu majoritate foarte, foarte subţire, dar asta ar însemna, iarăşi, o renunţare la orgolii, ego-uri mai puţine şi înţelepciune mai multă, adică acel guvern, acea coaliţie care a funcţionat până în 2025 iunie, PSD, PNL, UDMR plus grupul minorităţilor”

„Asta ar asigura o stabilitate mai bună şi o posibilitate de a pune în aplicare tot ce ne aşteaptă în acest an, inclusiv bugetul anului 2027”, a spus Kelemen Hunor, după consultările cu şeful statului.

Kelemen Hunor cere președintelui să lase partidele până joi ca să decidă guvernul

În privința modului în care ar trebui să se desfășoare discuțiile executive, liderul politic a lansat o propunere inedită, cerându-i lui Nicușor Dan să lase întreaga responsabilitate pe umerii partidelor, acestea să negocieze până joi.

„Eu i-am propus președintelui să lase de data asta partidelor decizia de a numi un guvern, să stăm închiși într-o sală ca la Vatican la alegerea Papei și să nu ieșim decât atunci când iese fumul alb și avem guvern. De ce vă spun acest lucru? Fiindcă am văzut ce se întâmplă când este nominalizat un om şi doreşte să formeze o majoritate, spaţiul de manevră se schimbă. Prima dată partidele trebuie să se înţeleagă, dacă vorbim de o majoritate subţire parlamentară, indiferent dacă e vorba de un guvern minoritar, de un fel sau de un alt fel, sau un guvern cu o majoritate extrem de mică, trebuie un acord politic”, a explicat el.

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