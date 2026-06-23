Apelul vine după un caz tragic petrecut în Franța, unde doi copii, în vârstă de 2 și 4 ani, au fost găsiți fără viață într-un autoturism. Autoritățile franceze investighează în continuare circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Temperaturile din autoturisme pot deveni letale în doar câteva minute

Potrivit IGSU, astfel de incidente evidențiază pericolele majore asociate caniculei și temperaturilor extreme, mai ales atunci când copiii sunt lăsați nesupravegheați în mașini.

Reprezentanții IGSU atrag atenția că temperatura din interiorul unui autoturism poate crește rapid la valori periculoase pentru viață, chiar și atunci când afară nu pare extrem de cald. În condiții de caniculă, habitaclul unei mașini parcate poate deveni într-un timp foarte scurt un mediu extrem de periculos pentru copii și animale.

În acest context, autoritățile recomandă părinților să nu lase niciodată copiii singuri în autoturism, nici măcar pentru câteva minute.

Recomandările IGSU pentru prevenirea tragediilor

Pentru evitarea unor situații dramatice, IGSU le recomandă adulților să respecte câteva reguli esențiale:

să nu lase niciodată copiii nesupravegheați în mașină;

să nu păstreze cheile autoturismului la îndemâna celor mici;

să le explice copiilor pericolele asociate jocului sau rămânerii într-un autoturism închis;

să verifice întotdeauna mașina înainte de a o încuia.

Totodată, reprezentanții instituției îi îndeamnă pe cetățeni să sune imediat la 112 dacă observă un copil sau un animal aflat în pericol într-un vehicul.

Apel la responsabilitate în zilele de caniculă

Autoritățile subliniază că un simplu moment de neatenție poate avea consecințe tragice. În contextul avertizărilor meteorologice privind temperaturile ridicate și disconfortul termic accentuat, IGSU face apel la responsabilitate și vigilență.

„Prevenția salvează vieți. Un moment de atenție poate preveni o tragedie”, transmit reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

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