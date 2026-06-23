Au făcut un indicator uriaș, din lemn

Bug Tussle se află în Fannin, în estul Texasului, la aproximativ 130 de kilometri nord-est de Dallas. Nu este o localitate mare, ci o comunitate mică, neîncorporată, cu câteva case și clădiri vechi. Aici, peste 70 de indicatoare rutiere cu numele Bug Tussle au fost furate de-a lungul anilor. Localnicii spun că furturile s-au repetat atât de des, încât au decis să rezolve problema în felul lor.

Deborah Stout, o localnică în vârstă de 72 de ani, a povestit pentru New York Post că oamenii din comunitate au construit un semn mare și greu, din lemn, ca să nu mai poată fi furat.

Localitatea cu 15 locuitori căreia i s-a furat indicatorul de peste 70 de ori. Oamenii au inventat unul imposibil de luat: „Să vă întoarceți, m-auziți?”
Noul indicator uriaș de la intrarea în satul Bug Tussle, Texas. Foto: Profimedia Images

„Am construit unul mare, greu, din lemn, înalt de 1,2 metri și lat de 1,5 metri, pe care nimeni nu îl poate fura”, a spus femeia.

Pe indicatorul nou apare un mesaj în stil texan: „Bine ați venit în Bug Tussle, Texas. Întoarceți-vă oricând, ați auzit?”.

De ce a devenit numele atât de cunoscut

Numele Bug Tussle a devenit o curiozitate locală. În trecut, potrivit Texas Almanac, unele cupluri veneau acolo să se căsătorească doar ca să poată spune că s-au căsătorit în Bug Tussle. Deborah Stout spune că numele stârnește reacții oriunde merge.

„Oamenii mă întreabă tot timpul, când sunt în avion: «Ești din Dallas?». Le spun: «Nu, sunt din Bug Tussle». Asta îi face să râdă”, a povestit ea pentru sursa citată.

Comunitatea este atât de mică încât oamenii se cunosc între ei, dar casele sunt suficient de departe unele de altele încât locul rămâne liniștit.

„Îi cunoaștem pe toți aici, dar e foarte liniște, pentru că este mult pământ între noi”, a spus Deborah Stout.

În jur se mai văd câteva clădiri vechi, inclusiv un fost magazin general, rămas acum ca o relicvă a unei perioade în care localitatea era mai animată. Potrivit KLTV, Bug Tussle a fost fondată în anii 1890 și se numea inițial Truss. Mai târziu, numele s-a schimbat, iar explicațiile despre originea lui sunt mai degrabă legende locale.

Legenda petrecerii cu înghețată stricată de insecte

Cea mai cunoscută poveste spune că numele ar fi apărut după o petrecere cu înghețată organizată la o biserică. Evenimentul ar fi fost stricat de o invazie de insecte, iar oamenii au fost nevoiți să se lupte cu ele. O altă variantă spune că localitatea era atât de izolată, încât, după picnicuri, oamenii nu prea aveau ce face și se uitau la insecte.

Don Stout, partenerul de viață al Deborei Stout, are și el propria variantă a poveștii. Potrivit lui, un agent de vânzări ar fi trecut prin zonă și i-ar fi întrebat pe localnici ce fac atunci când nu se întâmplă nimic. Un bărbat i-ar fi răspuns că, atunci când nu au altceva de făcut, se uită la insecte cum se bat.

Ce spun autoritățile despre cele 70 de semne furate

Cele peste 70 de indicatoare furate sunt menționate în Texas Almanac, care citează Texas State Historical Association, și este reluată în relatările locale, dar Departamentul de Transport din Texas a transmis că nu are evidențe oficiale despre indicatoare Bug Tussle instalate sau furate în acel loc. Cu alte cuvinte, povestea semnelor furate este parte din istoria locală și din relatările comunității, dar nu există o evidență oficială publică a autorităților de transport care să confirme fiecare furt.

Chiar și așa, pentru oamenii care locuiesc acolo, numele ciudat și poveștile despre indicatoarele dispărute fac parte din farmecul locului.

„Este o mică bucățică de Rai”, a mai spus Deborah Stou pentru New York Post.

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